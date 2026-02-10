藝術香港︱恭碩良 包以正 林澤誠 伊萬聯手/ The Four Horsemen爵士搖滾交響盛事/門票今日開賣

創作歌手及鼓手恭碩良，與香港著名爵士結他大師包以正，澳門青年爵士色士風演奏家林澤誠，以及低音結他手Ivan Pineda(伊萬)，組成的爵士樂四重奏The Four Horsemen，將於年初六(22日)西九留白Livehouse舉行兩場演奏會，門票將於今天uutix公開發售，由於坐位有限，喜愛live music及爵士音樂的朋友，欲購從速。

The Four Horsemen是一隊超級明星樂隊，恭碩良不但是唱作人，更是音樂會圈內十分重要的鼓手，早前在佛山舉行個唱，門票迅速售罄；包以正則是在港推廣爵士音樂40餘年，在國際爵士樂壇擁有崇高地位；林澤誠不但演奏爵士色士風出色，更是一位長笛好手，其爐火純青演奏功力，廣為好評；伊萬擅用個人堅實節奏感染觀眾，其音樂品味不拘一格，能輕鬆轉換音樂風格。