情人節2026｜日本中部必到7大夢幻景點 戀之三社巡禮/垂枝梅花景/限定煙火活動

適逢情人節，不少港人都考慮出遊慶祝！除了東京、大阪，日本中部(愛知、岐阜、三重)憑藉獨特的浪漫氛圍，成為近年港人深度遊的首選。今次特別推介多個春季限定景點，由浪漫的梅花海、限定夜間煙火，到連本地人都熱捧的「戀愛神社」巡禮，一次過滿足打卡與慶祝情人節的願望！現時由香港飛往名古屋，每日提供4班直航航班，無論是搭乘名鐵或自駕出遊都極之方便。以下精選7大夢幻景點，準備好與另一半展開一場春日浪漫放閃之旅！

岐阜縣｜墨俣一夜城

三重縣｜名花之里 被譽為日本最大規模花卉主題公園，位於三重縣桑名市的「名花之里」，於春季簡直是必到浪漫觀光景點！每逢春季，園內櫻花、鬱金香、粉蝶花等相繼盛放，震撼花海美不勝收。園內人氣景點「心型櫻花」只要找對特定角度，盛開的櫻花會自然形成愛心輪廓，打卡指數爆燈！入夜後，園內更會亮起夢幻燈飾，浪漫指數更上一層樓。

三重縣｜鈴鹿之森 鈴鹿之森庭園位於三重縣鈴鹿市，從名古屋駕車前往約45分鐘即可抵達。庭園僅於2026年2月21日至3月下旬期間限定開放，這裡擁有全日本最大規模的八重梅品種「吳服垂枝梅」，約 200 株梅樹如粉紅瀑布般垂下，花枝如煙火般綻開，非常夢幻。夜晚亮燈後的梅林更顯優雅，是初春約會的絕佳去處。 交通方式：從「名古屋站」搭乘JR關西本線至「四日市站」約45分鐘，再轉乘開園期間的臨時巴士(三重巴士)至鈴鹿森庭園約40分鐘即可抵達。

愛知縣｜中部電力 Mirai Tower 作為名古屋地標，前身為電視塔的 MIRAI TOWER 至2月28日期間，會化身為「星空之塔」。高層展望台「Sky Deck」透過投影技術呈現流星與星座，配合「日本夜景遺產」級別的市中心景色，情侶坐在新月造型座椅上觀景，氣氛浪漫到極致！ 交通方式：從名古屋車站搭乘名古屋市營地鐵東山線到「榮」站，車程約5分鐘。下車後由3號出口或4號出口出站，步行約3分鐘即可抵達。 網址：https://www.nagoya-tv-tower.co.jp/

岐阜縣｜下呂溫泉 「冬季下呂温泉 花火物語」是每年1月至3月舉辦的季節限定煙火活動。2026年活動將於1月10日至3月28日期間的每個星期六晚上舉行(日本時間20:30開始，施放時間約10分鐘)，一共12場演出。煙火於下呂大橋下游的飛驒川河畔施放，在溫泉街夜景下，可盡情欣賞日本頂級煙火師打造的演出，2 月的主題更會融入情人節元素！另外推介大家到阿多野谷100盞「雪行燈」，據說只要找到當中隱藏的 5 盞「愛心造型燈」，心願就會成真，特別適合情侶一同漫步體驗。

愛知縣｜山田天滿宮 位於名古屋市的山田天滿宮，每年在2月至3月期間，境內梅花綻放，為神社增添早春氣息。天滿宮內的「御嶽神社」供奉著良緣之神的大國主神，其中「結緣石（よりそい石）」因緊緊依偎的石頭。相傳情侶一同輕撫結緣石並在心中許下願望，便能讓彼此的情感更加深厚。 山田天滿宮同時也是名古屋知名的「戀之三社巡禮」之一，參拜路線由「山田天滿宮」、「高牟神社」與「城山八幡宮」三座神社所組成，象徵祈求良緣與戀情順利。完成三社參拜，為戀情拿個「大吉」好意頭！

愛知縣｜犬山城下町、三光稻荷神社 於愛知縣的「犬山城下町」是個充滿昭和風情的古街，在這裡可以穿著和服掃街，品嚐各式在地美食與甜點。而附近的「犬山城」也是日本現存的國寶天守之一，每逢春季城堡周邊櫻花盛開，是當地賞櫻的熱門景點。 距離犬山城不遠的「三光稻荷神社」則以戀愛祈願聞名，掛滿粉色愛心造型繪馬與御神籤，吸引許多情侶前來祈求良緣。