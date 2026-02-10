免費抽獎！香格里拉集團送88晚全球免費住宿 即睇參加方法＋抽獎日期

今個新春，香格里拉集團首度推出「香格里拉88晚全球免費住宿有獎活動」，大獎是88晚全球免費住宿，得獎者可免費入住集團旗下多間酒店，感受豪華住宿體驗，下文即睇參加方法以及抽獎日期！



香格里拉 88 晚全球免費住宿有獎活動

香格里拉集團一向是頂級酒店的代名詞，品牌足跡遍佈全球各大城市。除了香港人熟悉的港島香格里拉與九龍香格里拉外，集團旗下酒店亦遍佈世界各地，每一間住宿都充滿特色，例如在成都香格里拉可細味天府之國的悠然閒適；在綠意盎然的新加坡香格里拉可享受溫馨的親子時光；在悉尼香格里拉可俯瞰壯麗的海港風光；以及在巴黎香格里拉於昔日王子官邸中體驗法式優雅等。

如果想體驗以上住宿，香格里拉首度推出「香格里拉 88 晚全球免費住宿有獎活動」，當中一位幸運兒將獲享 88 晚全球免費住宿大獎。2026 年 2 月 10 日（正午 12 時）至 2 月 23 日（晚上 11 時 59 分）期間，參加者只需關注香格里拉官方 Instagram（@shangrilahotels）或小紅書（@香格里拉會）帳號，並完成簡單任務，即有機會贏取 88 晚全球免費住宿大獎。