出版：2026-Feb-10 13:28
更新：2026-Feb-10 13:28

新店關注組｜挽肉と米始祖「山本漢堡」實試 創辦人大爆漢堡扒嫩滑多汁之謎(有片)

SPRING 10

新店關注組｜挽肉と米始祖「山本漢堡」實試 創辦人大爆漢堡扒嫩滑多汁之謎 (有片)

人氣手工漢堡店「挽肉と米」始祖品牌「山本漢堡」，香港首間店舖今日(2月10日）於將軍澳PopCorn正式開業，以後早上8時就已經歎到漢堡早餐。日籍創辦人山本昇平來港現身宣傳，接受記者專訪分享漢堡扒嫩滑多汁的秘訣。記者現場直擊漢堡製作過程，親身試食推介心水漢堡。

文:Vera Gee 攝:周令知

WhatsApp Image 2026 02 10 at 12.55.27 AM (3) WhatsApp Image 2026 02 10 at 12.55.15 AM (1) WhatsApp Image 2026 02 10 at 12.55.25 AM

漢堡先煎後焗鎖肉汁

山本昇平於2005年25歲之時創辦「山本漢堡」，比「挽肉と米」更早。漢堡的靈感來自媽媽的家常料理，也代表了無數日本人餐桌上的童年回憶。品牌在東京起家，至今在日本有逾20間分店，遍布東京、札幌、大阪、福岡、宮崎、鹿兒島。香港店的漢堡混合了澳洲安格斯牛肉和西班牙豚肉製成，山本先生跟記者暢談漢堡秘方：「手工漢堡的牛肉比例佔７至８成，比豬肉多，取其香口。香港店跟日本店的模式一樣，每天早上在餐廳的廚房內新鮮現絞漢堡扒，即點即煎，保持味道新鮮。漢堡先放在燒爐上以大火快速將外層煎封，鎖著內裡的肉汁，之後再用焗爐焗至剛剛熟。」日本廚房團隊將會留港３個星期協力出品運作。

WhatsApp Image 2026 02 10 at 12.55.26 AM WhatsApp Image 2026 02 10 at 12.55.25 AM (3) WhatsApp Image 2026 02 10 at 12.55.17 AM WhatsApp Image 2026 02 10 at 12.55.19 AM (1)

揭與「挽肉と米」不同之處

究竟「山本漢堡」與師弟「挽肉と米」有甚麼不同之處？「挽肉と米」採開放式廚房吧枱型格設計，廚師在客人席前即點即煎，專攻一款牛肉漢堡口味。而「山本漢堡」走親切家庭式餐廳風格，客人可從透明玻璃窗廚房觀賞廚師製作漢堡過程。餐牌的漢堡及其他洋風日食的款式也較多。以石鍋盛載的經典山本漢堡扒，上層覆蓋荷蘭醬梳乎厘，切開流出三重芝士，混合藍芝士、車打芝士及Mozzarella，集合了特濃的芝士鹹香，又嘗到芝士融化的豐富感。秘製醬汁用味噌及和風高湯調製而成，肉汁濃郁帶輕微級黑椒辛香，喜歡重口味的人撈飯吃會感到惹味。記者較喜歡辛味明太子漢堡扒，漢堡扒鋪滿滋味的明太子醬，與漢堡的肉汁配合得天衣無縫，吃得津津有味。兩款漢堡入口都是肉質嫩滑，沒有純牛肉漢堡般粗糙或太過油膩，偏向日式媽媽料理風格。

WhatsApp Image 2026 02 10 at 12.55.25 AM (2) WhatsApp Image 2026 02 10 at 12.55.19 AM WhatsApp Image 2026 02 10 at 12.55.20 AM

秋田小町米飯無限續添

其他漢堡款式還有蘿蔔蓉漢堡扒配柚子醋、漢堡扒三文治、雙拼漢堡扒組合如南蠻炸雞和漢堡扒、炸蝦和漢堡扒。套餐現時選用日本秋田小町米，食客可以無限續添。米粒飽滿溫潤泛光澤，飯質柔軟有米味。不想吃飯也有意粉選擇，意日融合的紫蘇青醬意粉，加入羅勒與紫蘇拌勻，配牛扒吃更感清新。另加配日本和田島產銀魚仔，由店員席前灑上，每追加一次會大聲說日語助興一番。山本先生貫徹媽媽料理路線，為客人提供自家製蔬果汁，每位客人入座即享小杯裝，亦可以單點360毫升杯裝，有助中和平衡一下。趁香港首店開幕，客人惠顧滿$400即送限量版美食圖鑑購物袋或漢堡扒造型公仔掛飾，幾cute！

WhatsApp Image 2026 02 10 at 12.55.20 AM (3) WhatsApp Image 2026 02 10 at 12.55.22 AM (2) WhatsApp Image 2026 02 10 at 12.55.18 AM WhatsApp Image 2026 02 10 at 12.55.21 AM (1)

「山本漢堡」香港 1 號店

地址： 香港將軍澳唐賢街9號PopCorn 1期1樓F23號舖

營業時間：上午 8 時至晚上 10 時（最後點餐時間為晚上 9 時 30 分）

WhatsApp Image 2026 02 10 at 12.55.20 AM (2) WhatsApp Image 2026 02 10 at 12.55.22 AM (1)

