新店關注組｜挽肉と米始祖「山本漢堡」實試 創辦人大爆漢堡扒嫩滑多汁之謎 (有片)

人氣手工漢堡店「挽肉と米」始祖品牌「山本漢堡」，香港首間店舖今日(2月10日）於將軍澳PopCorn正式開業，以後早上8時就已經歎到漢堡早餐。日籍創辦人山本昇平來港現身宣傳，接受記者專訪分享漢堡扒嫩滑多汁的秘訣。記者現場直擊漢堡製作過程，親身試食推介心水漢堡。 文:Vera Gee 攝:周令知

漢堡先煎後焗鎖肉汁 山本昇平於2005年25歲之時創辦「山本漢堡」，比「挽肉と米」更早。漢堡的靈感來自媽媽的家常料理，也代表了無數日本人餐桌上的童年回憶。品牌在東京起家，至今在日本有逾20間分店，遍布東京、札幌、大阪、福岡、宮崎、鹿兒島。香港店的漢堡混合了澳洲安格斯牛肉和西班牙豚肉製成，山本先生跟記者暢談漢堡秘方：「手工漢堡的牛肉比例佔７至８成，比豬肉多，取其香口。香港店跟日本店的模式一樣，每天早上在餐廳的廚房內新鮮現絞漢堡扒，即點即煎，保持味道新鮮。漢堡先放在燒爐上以大火快速將外層煎封，鎖著內裡的肉汁，之後再用焗爐焗至剛剛熟。」日本廚房團隊將會留港３個星期協力出品運作。

揭與「挽肉と米」不同之處 究竟「山本漢堡」與師弟「挽肉と米」有甚麼不同之處？「挽肉と米」採開放式廚房吧枱型格設計，廚師在客人席前即點即煎，專攻一款牛肉漢堡口味。而「山本漢堡」走親切家庭式餐廳風格，客人可從透明玻璃窗廚房觀賞廚師製作漢堡過程。餐牌的漢堡及其他洋風日食的款式也較多。以石鍋盛載的經典山本漢堡扒，上層覆蓋荷蘭醬梳乎厘，切開流出三重芝士，混合藍芝士、車打芝士及Mozzarella，集合了特濃的芝士鹹香，又嘗到芝士融化的豐富感。秘製醬汁用味噌及和風高湯調製而成，肉汁濃郁帶輕微級黑椒辛香，喜歡重口味的人撈飯吃會感到惹味。記者較喜歡辛味明太子漢堡扒，漢堡扒鋪滿滋味的明太子醬，與漢堡的肉汁配合得天衣無縫，吃得津津有味。兩款漢堡入口都是肉質嫩滑，沒有純牛肉漢堡般粗糙或太過油膩，偏向日式媽媽料理風格。

秋田小町米飯無限續添 其他漢堡款式還有蘿蔔蓉漢堡扒配柚子醋、漢堡扒三文治、雙拼漢堡扒組合如南蠻炸雞和漢堡扒、炸蝦和漢堡扒。套餐現時選用日本秋田小町米，食客可以無限續添。米粒飽滿溫潤泛光澤，飯質柔軟有米味。不想吃飯也有意粉選擇，意日融合的紫蘇青醬意粉，加入羅勒與紫蘇拌勻，配牛扒吃更感清新。另加配日本和田島產銀魚仔，由店員席前灑上，每追加一次會大聲說日語助興一番。山本先生貫徹媽媽料理路線，為客人提供自家製蔬果汁，每位客人入座即享小杯裝，亦可以單點360毫升杯裝，有助中和平衡一下。趁香港首店開幕，客人惠顧滿$400即送限量版美食圖鑑購物袋或漢堡扒造型公仔掛飾，幾cute！

「山本漢堡」香港 1 號店 地址： 香港將軍澳唐賢街9號PopCorn 1期1樓F23號舖 營業時間：上午 8 時至晚上 10 時（最後點餐時間為晚上 9 時 30 分）