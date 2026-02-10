熱門搜尋:
出版：2026-Feb-10 15:00
更新：2026-Feb-10 15:00

毛孩家庭注意！10款常見年花暗藏風險 買錯隨時出事 一文睇清危險年花/寵物友善植物

SPRING 12

農曆新年將至，不少家庭都會忙於辦年貨、添置年花，寓意新一年「花開富貴」。不過，對於飼養貓狗的家庭來說，部分看似常見年花，其實暗藏風險。若毛孩誤食或接觸，有機會出現嘔吐、腹瀉，嚴重者更可能導致急性腎衰竭，甚至危及性命。以下將列出10款對貓狗有害的常見年花及植物。養寵家庭在選購年花時，宜多加留意，避免將相關植物放在貓狗可接觸的地方。


毛孩家庭需避免的年花與植物

百合花

百合對貓而言屬「高度劇毒」植物，即使只誤食少量花瓣或花粉，亦可能引致嘔吐、嗜睡、食慾不振，嚴重者可造成急性腎衰竭，屬最危險之一。

水仙花

整棵植物均有毒，尤其是鱗莖及花球根部。貓狗誤食後可能出現嘔吐、腹瀉、腹痛及流口水，嚴重情況下或影響中樞神經系統，引致抽搐或心律不正。

杜鵑

對貓狗均有毒性。貓狗誤食後可能出現嘔吐、腹瀉、四肢無力，嚴重者可影響心臟及神經系統，導致呼吸困難、昏迷，甚至致命。

萬年青

含有神經毒素，貓狗接觸或誤食後可能出現大量流口水、口腔發炎、噁心、嘔吐、腹痛及四肢失調，嚴重情況可致昏迷。

菊花

對貓狗皆有害。誤食後可能引起嘔吐、腹瀉、皮膚過敏、行動不協調，部分情況亦會出現皮膚炎反應。

劍蘭

球莖部分毒性較高，貓狗誤食後或會出現嘔吐、腹瀉及流口水等腸胃不適症狀。

芍藥

含有丹皮酚，若貓狗大量誤食，可能引致腸胃不適，包括腹瀉及嘔吐。

富貴竹

狗誤食後可能出現嘔吐、精神不振及食慾下降；貓誤食後則可能出現瞳孔擴張、異常興奮、情緒低落，甚至嘔吐帶血。

繡球花

含有氰甙類天然毒素，狗誤食後或會出現嘔吐、腹瀉及精神抑鬱；貓誤食後亦可能引起胃痛及嘔吐。

年桔

年桔含有檸檬酸及蘋果酸等酸性物質，若貓狗攝入過多，可能刺激腸道黏膜，引致嘔吐、腹瀉、腹痛及精神不振。

12CC5ECA D22E 4623 861B 8A6961D238FA IMG 1529 富貴竹盆栽，竹盆栽，竹子盆栽 1 235305873581604864 A18a

寵物友善年花

若飼養毛孩的家庭仍希望擺放年花應節，可考慮相對較安全的選擇。根據香港愛護動物協會建議，蝴蝶蘭屬寵物友善植物，而顏色鮮艷的非洲菊亦較為安全。不過，即使屬低風險植物，家長仍應避免讓毛孩隨意啃咬或長時間接觸，以減低誤食風險。

*提醒：如懷疑寵物曾誤食任何植物，應立即聯絡獸醫尋求專業協助，切勿自行處理或觀察過久，以免延誤治療。


WhatsAppImage2024 01 28at10.02.12 2 Original 480811026 1181351083354686 6939214086497514416 n

