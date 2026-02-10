毛孩家庭注意！10款常見年花暗藏風險 買錯隨時出事 一文睇清危險年花/寵物友善植物

農曆新年將至，不少家庭都會忙於辦年貨、添置年花，寓意新一年「花開富貴」。不過，對於飼養貓狗的家庭來說，部分看似常見年花，其實暗藏風險。若毛孩誤食或接觸，有機會出現嘔吐、腹瀉，嚴重者更可能導致急性腎衰竭，甚至危及性命。以下將列出10款對貓狗有害的常見年花及植物。養寵家庭在選購年花時，宜多加留意，避免將相關植物放在貓狗可接觸的地方。
毛孩家庭需避免的年花與植物
百合花
百合對貓而言屬「高度劇毒」植物，即使只誤食少量花瓣或花粉，亦可能引致嘔吐、嗜睡、食慾不振，嚴重者可造成急性腎衰竭，屬最危險之一。
水仙花
整棵植物均有毒，尤其是鱗莖及花球根部。貓狗誤食後可能出現嘔吐、腹瀉、腹痛及流口水，嚴重情況下或影響中樞神經系統，引致抽搐或心律不正。
杜鵑
對貓狗均有毒性。貓狗誤食後可能出現嘔吐、腹瀉、四肢無力，嚴重者可影響心臟及神經系統，導致呼吸困難、昏迷，甚至致命。
萬年青
含有神經毒素，貓狗接觸或誤食後可能出現大量流口水、口腔發炎、噁心、嘔吐、腹痛及四肢失調，嚴重情況可致昏迷。
菊花
對貓狗皆有害。誤食後可能引起嘔吐、腹瀉、皮膚過敏、行動不協調，部分情況亦會出現皮膚炎反應。
劍蘭
球莖部分毒性較高，貓狗誤食後或會出現嘔吐、腹瀉及流口水等腸胃不適症狀。
芍藥
含有丹皮酚，若貓狗大量誤食，可能引致腸胃不適，包括腹瀉及嘔吐。
富貴竹
狗誤食後可能出現嘔吐、精神不振及食慾下降；貓誤食後則可能出現瞳孔擴張、異常興奮、情緒低落，甚至嘔吐帶血。
繡球花
含有氰甙類天然毒素，狗誤食後或會出現嘔吐、腹瀉及精神抑鬱；貓誤食後亦可能引起胃痛及嘔吐。
年桔
年桔含有檸檬酸及蘋果酸等酸性物質，若貓狗攝入過多，可能刺激腸道黏膜，引致嘔吐、腹瀉、腹痛及精神不振。
寵物友善年花
若飼養毛孩的家庭仍希望擺放年花應節，可考慮相對較安全的選擇。根據香港愛護動物協會建議，蝴蝶蘭屬寵物友善植物，而顏色鮮艷的非洲菊亦較為安全。不過，即使屬低風險植物，家長仍應避免讓毛孩隨意啃咬或長時間接觸，以減低誤食風險。
*提醒：如懷疑寵物曾誤食任何植物，應立即聯絡獸醫尋求專業協助，切勿自行處理或觀察過久，以免延誤治療。