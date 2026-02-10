毛孩家庭注意！10款常見年花暗藏風險 買錯隨時出事 一文睇清危險年花/寵物友善植物

農曆新年將至，不少家庭都會忙於辦年貨、添置年花，寓意新一年「花開富貴」。不過，對於飼養貓狗的家庭來說，部分看似常見年花，其實暗藏風險。若毛孩誤食或接觸，有機會出現嘔吐、腹瀉，嚴重者更可能導致急性腎衰竭，甚至危及性命。以下將列出10款對貓狗有害的常見年花及植物。養寵家庭在選購年花時，宜多加留意，避免將相關植物放在貓狗可接觸的地方。

百合對貓而言屬「高度劇毒」植物，即使只誤食少量花瓣或花粉，亦可能引致嘔吐、嗜睡、食慾不振，嚴重者可造成急性腎衰竭，屬最危險之一。

水仙花

整棵植物均有毒，尤其是鱗莖及花球根部。貓狗誤食後可能出現嘔吐、腹瀉、腹痛及流口水，嚴重情況下或影響中樞神經系統，引致抽搐或心律不正。

杜鵑

對貓狗均有毒性。貓狗誤食後可能出現嘔吐、腹瀉、四肢無力，嚴重者可影響心臟及神經系統，導致呼吸困難、昏迷，甚至致命。

萬年青

含有神經毒素，貓狗接觸或誤食後可能出現大量流口水、口腔發炎、噁心、嘔吐、腹痛及四肢失調，嚴重情況可致昏迷。

菊花

對貓狗皆有害。誤食後可能引起嘔吐、腹瀉、皮膚過敏、行動不協調，部分情況亦會出現皮膚炎反應。