日本梅花2026｜日本三重縣最夢幻賞梅景點推介 任摘任食！歎盡22款士多啤梨

日本櫻花開花預測已經公布，今年東京預計3月20日迎來花期，不過其實早在2月下旬，三重縣已率先上演一場春日「前哨戰」，當地兩大梅園的梅花早已綻放迎春。三重縣梅林既有東海地區最大的梅林，還有日本最古老的枝垂梅，絕不比櫻花遜色！另外，當地有一個以溫泉熱來栽培士多啤梨的農園，只要港幣$114就可嘗盡22款士多啤梨，真的很心動，想要快飛一轉日本賞花之旅。 圖文：onki

鋪天蓋地粉紅花海 員辨市農業公園 若要尋找那種粉紅花海的無邊視覺震撼，作為東海地區最大的梅花之鄉，佔地38公頃的梅林公園內種植了約100個品種梅樹，每年2月下旬舉行的梅花祭，場內會有土產攤檔及飲食區。筆者建議大家入場後，第一時間先別急著鑽進花叢，而是直奔海拔30公尺高的「晴空台」，從高處俯瞰，眼前由4,500棵梅花組成粉紅花海，呈現出濃淡各異的層次，若深入遊走於梅林中，有如置身在粉紅色的迷宮中，被花海淹沒。

員辨市農業公園 地址：三重縣員辨市藤原町鼎3071 網址：www.inabe-nougyoukouen.com 梅花祭日期：2月21日 - 3月20日

絕美百年垂枝梅 鈴鹿之森庭園 如果說員辨市是以「量」取勝，那麼鈴鹿之森庭園則是追求「藝」的極致。這裡並非普通的公園，而是由赤塚植物園經營、專門研究「枝垂梅嫁接技術」的研究室。園內的名木都是由傳統日本園藝極有研究的工匠培植出來約200株的名木，其中最讓筆者屏息的是樹齡逾百年的吳服垂枝梅。作為日本最古老的枝垂梅，它蒼勁的樹幹與柔美的花簾形成強烈對比，帶種歲月沉澱出的優雅韻味，值得細看。

鈴鹿之森庭園 地址：三重縣鈴鹿市山本町151-2 網址：www.akatsuka.gr.jp/group/suzuk 庭園今年將於2月21日至3月下旬開放

食盡 22 款日本士多啤梨 AQUAIGNIS 賞完眼福，自然要大飽口福。位於三重御在所岳山腳的「AQUAIGNIS」，是一座將溫泉與美食完美融合的度假村。園內有由知名糕點師辻口博啓先生開設、以溫泉熱來栽培士多啤梨的農園「TSUJIGUCHI FARM」。12月至6月期間，農園提供40分鐘任摘體驗，可以吃到清甜如蜜的章姬、果香濃郁的紅頰及矜貴的淡雪等22種種士多啤梨，就像是在用嘴巴閱讀一本日本士多啤梨百科全書！