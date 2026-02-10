網上熱話｜打工仔遞信前會有3大徵兆？收到1訊息即時躁底 網民：日日都係咁

打工仔每日最大的念頭非「唔想返工」同「幾時加人工」莫屬，不過多數都要繼續加班兼且人工加得雞碎咁多，有時做到心灰意冷，隨時遞信俾返條生路自己。早前，有連登仔發文公開「準備遞信嘅人」出現3大徵兆，未知你自己或身邊同事又中唔中呢？

1.遲到當食生菜 以往可能都會擔心遲到，但當打工仔下定決心要遞信後，「朝早返工慢慢行，趕都懶得趕」、「綠燈眨緊由得佢，送車尾由得佢，電梯企右邊唔行」。

2.化身deadline fighter 在公司尚有團火，想做啲表現時可能會盡心盡力，決定遞信後態度即時轉變，「所有task都死拖爛拖，拖到真係冇得唔做嘅時候先開始做」、「其他人追就心諗『關我X事』」。

3.躁底大師 想留在公司發展，當然要對老細畢恭畢敬，維持基本尊重。但若然去意已決，「一收到上司message問任何問題都會即刻躁底」，更會心諗「X你用下個腦啦，問埋晒啲on X嘢」。

網民提額外特徵惹共鳴 除了發文者刊出的3大徵兆外，不少網民繼續提出其他明顯特徵，包括「會議上唔會再同人爭拗」、「唔join公司啲大型活動」、「同同事團隊劃清界線」等。惟有網民笑稱「由第一日返工已經係咁」、「我未遞信都做緊」，更揚言「原來間公司有99%人想遞信」。