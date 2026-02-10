米芝蓮酒店驚喜菜單！美利酒店Garden Lounge全新粵韻滋味 三道菜$468起歎魚子醬北京烤鴨

米芝蓮一星鑰酒店美利酒店旗下Garden Lounge，由即日起推出全新粵韻滋味菜單，主打用現代手法演繹經典粵菜風味，注入本地特色食材炮製出多款美食，當中包括配搭奢華魚子醬的北京烤鴨兩食、滋補暖身的椰皇花膠燉雞湯、避風塘炒阿拉斯加帝王蟹腿等，三道菜套餐由$468起，另外亦可單點，就算人數少都可以品嚐高質中菜！

今次新推出的粵韻滋味菜單由中菜及宴會部副行政總廚陳富榮師傅精心設計，分別可選午市套餐、晚市共享套餐或單點，按人數喜好自行選擇。記者心水推薦「北京烤鴨兩食」，首食傳承經典，以金黃香脆的烤鴨皮配荷葉餅、青瓜、京蔥、哈密瓜及奢華魚子醬，為傳統風味添上摩登氣派；第二食「鴨鬆生菜包」則以手拆鴨肉，拌入香菇、臘腸及鮮馬蹄炒香，層次豐富、香氣撲鼻，入口爽脆清新。

冬季天氣乾燥，當然要飲湯水暖身，必試椰皇花膠燉雞湯，以原個椰皇盛載原片花膠及濃郁雞湯，啖啖滋補。主菜方面必試「避風塘炒阿拉斯加帝王蟹腿」，充滿鑊氣之餘又夠惹味，香口金蒜配搭肉質厚嫩鮮甜的蟹腿，令人回味無窮。而黑椒鵝肝炒M5和牛則以嫩滑和牛配煎香鵝肝與爽脆蘆筍，油潤豐盈，如果可以配白飯更佳！



另外還有多款粵菜，包括香脆鴨沙律、脆蔥滷鮑魚、陳皮慢煮牛肋骨、蜜汁深海智利鱸魚等都誠意十足，創新之餘不失傳統滋味。最後甜品方面亦不馬虎，以「杏仁豆腐小籠包配薑味朱古力醬」最有驚喜，將細滑杏仁豆腐化身精緻蒸包造型，配合濃郁的薑味朱古力醬，清涼細膩與溫潤辛香互相交織，賣相味道兼備。



「粵韻滋味」特色菜單

供應日期：2026 年 2 月 10 日起

時間： 午餐 – 中午 12 時至下午 2 時 30 分

晚餐 – 晚上 6 時至 9 時 30 分

價格： 套餐午宴 – 3 道菜港幣 468 元；4 道菜港幣 508 元

共享晚宴套餐 – 每位港幣 988 元