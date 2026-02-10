塔斯曼尼亞旅遊｜農曆新年味蕾盛宴 打卡靚景+新鮮食材美食之旅 行2大市集辦年貨

想過一個不一樣的農曆新年？許多人在節慶假期選擇出遊，塔斯曼尼亞作為美食愛好者的瑰寶，每年吸引了眾多旅客前來慶祝新年！這座南大洋的遙遠肥沃島嶼擁有全球最純淨的空氣與水源，其地理環境和農場直送餐桌文化，造就島上豐饒食材。遊客能輕鬆從生產者手中購買新鮮食材，聆聽他們的故事，並深入體驗當地的生活美學。

生生猛猛 海鮮盛宴 從荷伯特出發的豪華遊船體驗 旅程約6小時，沿德文特河(Derwent Rive)航行至布尼島(Bruny Island)隱秘海灣，提供生動解說，帶各位探索純淨海岸，更有機會觀賞野生動物如海獅等！親眼見證船長潛水捕撈野生鮑魚與海膽，新鮮生蠔即場開殼，頂級龍蝦將成為午餐主角，更可享受芝士拼盤與鮮果以搭配本地美食與塔斯曼尼亞紅白酒、精釀啤酒、蘋果酒及果汁等。12人小團享受純淨海岸風光，是農曆新年「生生猛猛」海鮮饗宴的絕佳選擇。

塔斯曼尼亞野外海鮮探險遊船 Tasmanian Wild Seafood Adventures塔斯曼尼亞野外海鮮探險遊船的Deep-to-Dish: Tasmanian Seafood Cruise從荷伯特出發，深入塔斯曼尼亞原始水域，全船可容納約20-40人。親眼見證船長現捕野生海膽，烹調鮑魚、龍蝦、三文魚現等成頂級海鮮盛宴，更可享船上塔斯曼尼亞紅白酒、蘋果酒及果汁等無限任飲。除了看風景，更有機會看到野生動物如海獅等。除此之外，可選擇黃昏時間出發的Sea to Sky Night Cruise夜間體驗，品嚐鮑魚、湯品、帶子批、新鮮生蠔及蘋果蛋糕等。船長會講解星像及帶領大家尋找海洋生物。

豐衣足食 靚景餐廳推介 Frogmore Creek Winery Cellar Door & Restaurant 坐落於豐饒的煤河谷(Coal River Valley) 酒產區，Frogmore Creek Winery Cellar Door & Restaurant為塔斯曼尼亞南部最大的高端冷涼氣候酒莊，距離荷伯特市中心僅15分鐘車程，同時也是Frogmore Creek及42 Degrees South葡萄酒的故鄉。酒莊坐落於葡萄園間，一覽煤河谷及周邊水道的壯麗景色。這裏是品嚐塔斯曼尼亞備受讚譽冷涼氣候葡萄酒，佐以農場直送的新鮮食材，沉浸式體驗塔斯曼尼亞最純粹的風土魅力。

ALOFT 想一睹荷伯特最壯麗的海港全景，坐落於布魯克街碼頭頂樓的Aloft是不二之選。作為塔斯曼尼亞的頂級餐飲地標，Aloft巧妙地將在地食材與文化敘事揉合，在輕鬆而不失格調的氛圍中，呈現精緻料理。一面欣賞荷伯特最壯觀的海港全景，一面品嚐套餐或搭配葡萄酒的精緻美食，Aloft都為每一位展示難忘的感官體驗。

Desserts Near Me x Poptoys 完美結合烘焙甜品店與玩具專賣店Desserts Near Me x Poptoys，為尋找甜食與童趣的顧客打造獨特的聚腳點。身處於荷伯特Liverpool Street 131號，這裏提供精緻蛋糕、奶油甜點，搭配Pop Mart澳洲盲盒玩具展示及出售，讓顧客在享受美味同時獲得驚喜收藏品，這裡更是IG打卡熱點，絕對不能錯過。

馬年行大運 市集辦年貨 薩拉曼卡市集 Salamanca Market 薩拉曼卡市集(Salamanca Market)是塔斯曼尼亞最受歡迎的旅遊景點之一，每周六上午8時半至下午3時於荷伯特歷史海濱薩拉曼卡廣場舉行。市集擁有超過300個攤位，販售在地手工藝品、新鮮農產品、古董、服飾及各種風味小吃，是遊客造訪塔斯曼尼亞不可錯過的景點。

農場門市集 Farm Gate Market 農場門市集(Farm Gate Market) 是荷伯特週末早晨最熱門地點，每周日上午8時半至下午1時於Bathurst Street熱鬧開市。市集內提供多款本地農夫直送新鮮有機蔬果、煙燻三文魚、漿果、海藻等塔斯曼尼亞特色食材，必試Pacha Mama Mexican的沙袋鼠墨西哥捲餅！