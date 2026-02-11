網上熱話｜內地女香港大排檔消費近9千蚊 苦呻「無錢回鄉過年」 網民反嘲：正常價錢喎

中港兩地的差異不少，特別在價錢方面有不一樣的習慣和睇法，只因內地的消費相對會較香港低，亦因此吸引不少港人北上消費。當港人北上消費覺得好抵時，內地遊客訪港自然就會被香港物價嚇怕。近日，一位網民在小紅書發文稱自己在香港食咗一餐大排檔後，因為價格高昂而「吃完沒錢回鄉過年了」，引起網民熱烈討論。

內地女香港大排檔消費近9千蚊 香港物價高就人人都知，不少港人在放假時都鍾情北上搵食，性價比相對較高，亦因為如此，很多內地旅客訪港時都會被香港物價嚇怕。近日，有內地網民在小紅書發文稱自己幫襯一間位於新蒲崗的大排檔後，因為消費近9千元而「吃完沒錢回鄉過年了」。

10人食大量海鮮價格合理 從她上傳的消費單據中，可見她最後一共消費港幣8,755元。雖然單看價錢的話頗為嚇人，但細看其實又合情合理。單據中包含了10個茶位收費，估計發文者一行10人到大排檔食飯，而且所點的餸菜不乏海鮮、燒鵝等較貴價的菜式，例如價值688元的鵝拼盤、兩隻分別為888元和488元的凍蟹，以及兩份醃瀨尿蝦共676元等。

網民睇法兩極 心水清的網民睇完單據後，直接指出「你吃的都是海鮮啊」、「10人，不貴，而且服務費沒有最高標準收，划算」，亦有人認出發文者所幫襯的大排檔為「一線潮州飯店，不會俾商場店便宜，值不值就看個人」、「但真好吃，我覺得不貴」。惟發文者本人就回應指雖然吃了不少海鮮，但都是「在內地算很普通的海鮮」，亦有網民認同指「太貴了」、「服務費竟要790蚊」、「在珠海吃這些2000應該還有找」。