世界級影視巨星登陸香港Comic Con 全球男神Mads Mikkelsen/絕命毒師「炸雞佬」Giancarlo Esposito

世界級動漫界盛事即將登陸香港！香港 Comic Con 2026將於2026年5月29日至31日一連三日首次於香港會議展覽中心舉行，這項盛事匯聚電影、漫畫、動漫、電玩及珍貴收藏品多種嶄新創意文化及潮流元素，為全球粉絲及動漫迷的大型流行文化慶典。早前香港Comic Con 2026宣布邀得全球多位廣受影迷推崇、包括了電影及影集的重量級巨星，一同參與香港 Comic Con 2026，當中包括丹麥性感男神 Mads Mikkelsen、《絕命毒師》「炸雞叔」Giancarlo Esposito，以及經典科幻神作《回到未來》的博士Christopher Lloyd，即睇詳情！

延續傳統 集結文化及潮流多元動漫界盛事

香港國際動漫展延續自 1970 年聖地牙哥國際動漫展起的全球 Comic Con 傳統，打造集多元流行文化於一身的動漫盛事。活動內容涵蓋電影、漫畫、電玩及珍貴收藏品，不僅讓愛好者近距離接觸全球經典 IP，更設有熱血的電競賽事與展示獨立藝術家才華的「創作畫廊」。結合專業Coser演出、免費互動遊戲試玩及稀有咭牌展覽，本次活動致力於為觀眾打造全方位的沉浸式體驗。

香港Comic Con與重量級巨星見面

歷屆 Comic Con 均有重量級巨星坐鎮，今次香港站的首波嘉賓名單亦震撼全城！首批名單包括：被譽為「全球最性感男神」的 Mads Mikkelsen，不僅是東京 Comic Con 最受歡迎的影星，更憑《漢尼拔》、《怪獸與鄧不利多的秘密》及《俠盜一號》等作品席捲全球；憑《絕命毒師》「炸雞叔」一角紅遍網絡，同時《黑袍糾察隊》中飾演史丹·艾德格的實力派演員Giancarlo Esposito；以及於經典科幻神作《回到未來》中飾演艾梅特·布朗「博士」的Christopher Lloyd，共同為盛事揭開序幕。更多重量級嘉賓將會陸續揭曉。