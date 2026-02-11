香港麥當勞50周年新春花車派對 重現復刻火車/超巨型打卡隧道/贏走365份巨無霸套餐

重現經典復刻火車
是次50週年花車為首度參與由香港旅遊發展局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」，「香港麥當勞50週年經典復刻火車」將於2月17日大年初一晚上的匯演中正式亮相，花車設計靈感源自80年代沙田新城市廣場分店的經典裝潢，以標誌性的紅黃主色搭配經典燈泡點綴，車身更融入M字標誌與薯條裝飾，喚起港人的集體童年回憶。
花車屆時由多位麥當勞前線員工、管理團隊及一眾表演者組成的表演隊伍，並聯同深受人氣麥當勞樂園角色，包括麥當勞叔叔、滑嘟嘟、小飛飛和漢堡神偷一同演出，傳遞新春祝福。
精彩匯演後，「香港麥當勞50週年經典復刻火車」亦可於2月18日至26日前往啟德體育園，近距離欣賞這部滿載情懷的藝術裝置。
超巨型打卡隧道登場
另外，香港麥當勞更率先與全城慶祝農曆新年來臨，由即日起連接港鐵中環站與香港站的通道已率先變身為超巨型「麥當勞新春花車派對」隧道，方便大家盡情打卡，提早感受新春快樂氣氛。
贏走免費365份巨無霸套餐
即日起，麥當勞App亦由即日起首度推出全新AR主題遊戲「全城捕捉麥當勞花車」，遊戲玩法十分簡單，市民只需在指定地點成功捕捉花車影像即可參與抽獎，獎品總值超過港幣500萬元，當中更包括最受矚目的超級大獎「免費365份巨無霸套餐」，讓一整年都能品嘗麥當勞的經典美味。
花車、指定花車影片或圖片出現地點：
全港超過260間麥當勞餐廳之自助點餐機屏幕：2月11日至2月19日
連接港鐵中環站與香港站之間的「麥當勞新春花車派對」隧道：2月11 日至2月24日
81翡翠台 及ViuTV 99台：2月16日至2月19日
「國泰新春國際匯演之夜」活動期間登場：2月17日(年初一)晚上8時至9時45分
啟德體育園舉行的花車展覽(靠近啟德零售館 1)：2月18日(年初二)至2月26日(年初十)