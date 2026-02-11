香港麥當勞50周年新春花車派對 重現復刻火車/超巨型打卡隧道/贏走365份巨無霸套餐

重現經典復刻火車

是次50週年花車為首度參與由香港旅遊發展局主辦的「國泰新春國際匯演之夜」，「香港麥當勞50週年經典復刻火車」將於2月17日大年初一晚上的匯演中正式亮相，花車設計靈感源自80年代沙田新城市廣場分店的經典裝潢，以標誌性的紅黃主色搭配經典燈泡點綴，車身更融入M字標誌與薯條裝飾，喚起港人的集體童年回憶。

花車屆時由多位麥當勞前線員工、管理團隊及一眾表演者組成的表演隊伍，並聯同深受人氣麥當勞樂園角色，包括麥當勞叔叔、滑嘟嘟、小飛飛和漢堡神偷一同演出，傳遞新春祝福。