年廿八洗邋遢有講究 12個大掃除禁忌/丙午馬年特別注意方位/開運小貼士一次睇清

農曆新年將至，又到一年一度「洗邋遢」的時候。不過，你是否知道打掃方向錯了都有說法？揮春貼錯方式亦可能被指「舊氣未清」？除了徹底清潔家居，其實不少長輩亦提醒，大掃除的時間、方向及物件處理都有傳統習俗與風水講究。以下為大家整理12個注意事項，大掃除前不妨參考一下。



打掃方向與原則 切忌由外向內掃 傳統風水視大門為「氣口」，是財氣與旺氣進出的通道。若由門口往內掃，象徵把外來氣場帶入屋內中心位置；相反，由內向外掃則有「送走舊氣」之意。因此不少長輩都會提醒，大掃除應由屋內最深處開始，將灰塵逐步掃出門外。

忌進門見掃把 掃把象徵清除穢氣，但同時帶有「掃走財運」的意象。若長期擺放在門口當眼處，容易有把財氣拒之門外的象徵。 漏水壞燈要及早維修 水代表財，漏水有「漏財」之意；燈光象徵前途與陽氣，燈壞則有前路黯淡的象徵。大掃除期間一併檢查維修，讓家中水流順暢、光線充足。



年廿八洗邋遢

物品處理與整理禁忌 破損餐具與裂鏡宜丟棄 碗碟代表飯碗與收入來源，若出現裂痕或缺角，傳統上有「破財」之說。 而鏡子有反射與放大能量的作用，風水上認為裂鏡會形成「破碎煞」，容易影響磁場甚至引發家庭關係破裂。大掃除時應果斷斷捨離，包好丟掉，以免財位破損。

枯萎植物不宜留 植物象徵生機。若盆栽枯黃凋謝，易被視為家運停滯。打掃時應修剪或更換新植物，為家居增添活力。 春聯揮春不可疊貼 不少人會直接在舊揮春上貼新揮春，但傳統上認為這樣象徵舊氣未除。應先撕下舊揮春，清理乾淨再貼新，寓意除舊迎新。 廚房利器不宜外露 大掃除後，刀具（如菜刀、剪刀）應收納進抽屜或櫃子中，不宜直接掛在牆上或插在架子上。尖銳器物屬金，外露容易引發血光之災或家庭口角，對於 2026 馬年的剛烈火氣也有負面影響。





春聯揮春不可疊貼

家居佈局注意事項 慎動大床位置 床位屬於休息與聚氣之處，風水上講求「有靠山」。若隨意更動床頭方向，可能打亂原本穩定的氣場。除非有特別需要，否則大掃除期間以清潔為主即可。 雪櫃與米缸不宜空置 在傳統農業社會，米缸代表糧食與生計，因此被視為家庭財庫。若過年期間空置，有「財來財去」的象徵。不少家庭會在除夕前補滿糧食與日用品，寓意來年衣食無憂。

大門不宜隨意改動 大門是家宅門面與氣口，若臨近新年才重新上漆或更換顏色，容易倉促動工。傳統上認為涉及動土或改動門戶，應擇日進行。





慎動大床位置

時間與氣氛禁忌 大年初一後忌再大掃除 民間認為大年初一是迎財日，若當日再動掃帚，有「掃財」之說。因此一般建議所有清潔工作於除夕前完成。 打掃時避免爭執 風水重視氣場與情緒能量。若在打掃期間爭吵不休，即使家居整潔，氣氛亦難以改善。保持心情平和，更符合「迎新」本意。



2026丙午馬年特別注意方位 2026年為丙午馬年，打掃時可留意以下兩個方位： 正南方（太歲方）： 2026 年太歲在南方，這個方位宜靜不宜動。大掃除時可以擦拭灰塵，但嚴禁鑽牆、敲打或大規模動工，以免驚動太歲。

正北方（歲破方）： 與太歲對沖的方位。這裡若有漏水、壞燈，一定要修理好，但同樣避免大動作拆除。



大掃除開運小貼士 擺放應節鮮花/植物 植物在風水中屬「木」，象徵生長與發展。2026年為丙午馬年，屬火，五行上「木生火」，因此擺放健康常綠植物或應節鮮花，例如銀柳寓意「有銀有樓」，蝴蝶蘭象徵幸福與人緣，富貴竹則代表步步高升。即使不從風水角度出發，新鮮花卉亦能令家居空間更明亮有活力，有助提升整體氣場。 點亮家中財位 風水上認為光代表陽氣與活力。2026年流年飛星中，一白星與九紫星被視為較吉利星曜。在家中相應方位（如正東或東南）擺放一盞小型暖色燈，連續點亮三天，能催旺馬年的喜氣與事業運。