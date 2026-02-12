親子好去處｜ D‧PARK新春冒險王國 日本3大玩具品牌/設8大玩樂區/展出逾200 TOMICA車款

日本玩具品牌ANIA、TOMICA和PLARAIL向來備受小朋友追捧。今個新年，3大品牌罕有齊集D‧PARK，打造「新春冒險王國」。活動將商場逾5000呎中庭化身為冒險世界，推出8大玩樂區域。小朋友除了可以戴上FPV裝置，以第一視角駕駛探險車外，更能欣賞超過200架TOMICA經典車款，TOMICA迷必到！

戴上FPV裝置 參觀ANIA 動物王國 D‧PARK新年特設「ANIA動物王國大冒險」，當中包括4大奇景「冒險大陸」、「野生動物園」、「深海世界」及「恐龍帝國」。焦點活動必屬全港首創的「ANIA FPV 動物探險之旅」。玩家可戴上FPV裝置，即可以第一身視角駕駛探險車勇闖4大奇景，近距離觀賞王國的動物。

另一遊戲「動物大搜查」則考驗各位的眼力。玩家需於限時內，以望遠鏡在動物王國中尋找隱藏稀有動物。完成挑戰後，即可換領ANIA限量貼紙一張，延續快樂回憶。

TOMICA 玩具車展覽 任睇超過 200 架經典車款 場內同時設TOMICA玩具車展覽，展出超過200架經典車款。日系經典房車、香港特色交通工具、型格跑車以及與人氣 IP聯乘的珍貴車款亦齊集於此，車咪萬物錯過！另外，TAKARA TOMY舉辦「PLARAIL D‧PARK站設計大賽」，讓全港鐵路迷將心中所想化為現實。最終入圍的3強選手將於活動現場拼砌出D‧PARK車站模型，觀眾可掃描現場的 QR Code，一人一票投票心水設計。

必買 會場限定玩具 離開前，記得到限定店搜羅最新玩具，當中包括必買的會場限定車款 — TOMICA REBORN Mazda Familia 1500XG。 D ‧ PARK x TAKARA TOMY 新春冒險王國 日期： 即日起至3月8日 時間： 星期一至五：中午12時至晚上8時 星期六、日及公眾假期：上午11時至晚上8時 地點： D·PARK L1中庭