期間限定｜曼谷老字號Kanomsiam快閃香港麗晶酒店！即製斑蘭甜糕＋椰香甜點自助餐限定任食

必食招牌斑蘭甜糕

曼谷老字號甜品店Kanomsiam以斑蘭甜糕聞名，是不少港人到訪當地必試的名店。品牌首度登陸香港，於香港麗晶酒店港畔餐廳舉行為期十四天的期間限定活動，帶來四款以香蘭與椰香為主軸的泰式甜品。

當中必食為今次合作獨家登場的斑蘭脆脆甜糕，全新研發餅皮更薄、底邊更脆，甜度調低後香氣更清亮突出。招牌斑蘭甜糕則是經典風味，質地柔韌、底邊微脆，是不少熟客心目中的靈魂之作；椰香煎餅則以無油烤煎方式製作，外層微香、內裡軟糯，散發泰式家常美味；斑蘭甜融煎餅配椰子布丁同樣出色，以香蘭煎餅包裹絲滑布丁餡，口感豐厚卻不膩，層次細緻。自助餐更同步推出多款泰式限定菜式，以香草與辛香入饌，平衡甜、酸、鹹、辣的風味，同樣值得一試！

