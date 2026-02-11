期間限定｜曼谷老字號Kanomsiam快閃香港麗晶酒店！即製斑蘭甜糕＋椰香甜點自助餐限定任食

曼谷人氣斑蘭甜糕Kanomsiam將於3月登陸香港！香港麗晶酒店內的自助餐廳港畔餐廳，於3 月 16 日至 29 日特別為大家帶來曼谷老字號 Kanomsiam駐場，並供應4款泰式甜品，包括斑蘭脆脆甜糕、斑蘭甜糕、椰香煎餅以及斑蘭甜融煎餅配椰子布丁，全部即席烹調，在香港都能品嚐泰式滋味，下文即睇詳情！
必食招牌斑蘭甜糕
曼谷老字號甜品店Kanomsiam以斑蘭甜糕聞名，是不少港人到訪當地必試的名店。品牌首度登陸香港，於香港麗晶酒店港畔餐廳舉行為期十四天的期間限定活動，帶來四款以香蘭與椰香為主軸的泰式甜品。
當中必食為今次合作獨家登場的斑蘭脆脆甜糕，全新研發餅皮更薄、底邊更脆，甜度調低後香氣更清亮突出。招牌斑蘭甜糕則是經典風味，質地柔韌、底邊微脆，是不少熟客心目中的靈魂之作；椰香煎餅則以無油烤煎方式製作，外層微香、內裡軟糯，散發泰式家常美味；斑蘭甜融煎餅配椰子布丁同樣出色，以香蘭煎餅包裹絲滑布丁餡，口感豐厚卻不膩，層次細緻。自助餐更同步推出多款泰式限定菜式，以香草與辛香入饌，平衡甜、酸、鹹、辣的風味，同樣值得一試！
自助午餐
星期一至星期五
中午 12:00 –下午 2:30
成人 $558 小童 $318
星期六至星期日及公眾假期
下午 12:00 –下午 3:00
成人 $698 小童 $418
自助晚餐
星期一至星期五及星期日
晚上 6:00 – 晚上 10:00
成人 $998 小童 $598
星期六及公眾假期
第一時段：下午 5:30 – 晚上 8:00
成人 $998 小童 $598
第二時段：晚上 8:30 –晚上
11:00
日期：2026 年 3 月 16 日至 29 日
地點：香港麗晶酒店港畔餐廳