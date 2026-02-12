ROSÉ與Doechii春季牛服風格 演繹Levi's「背後故事」

Levi’s最新全球企劃「Behind Every Original」，找來BLACKPINK的ROSÉ、集格林美獎、奧斯卡金像獎得主及艾美獎提名的電影製作人兼藝術家Questlove、格林美獎得主Doechii、NBA MVP兼冠軍球員Shai Gilgeous-Alexander，以及德國模特兒Stefanie Giesinger，拍攝新一輯廣告大片「Backstory」。此片由女導演Kim Gehrig執導，捕捉一眾巨星與原創人物的「背後故事」。

5位當時得令的模特兒，均以「背影」這個角度現身，因為這是Levi’s牛仔褲最具標誌性的視角，經典的雙弧線車花(arcuate stitching)、以及紅旗(red tab)，讓人一眼就能識別其原創地位。作為全年全球品牌故事的一部分，企劃將全面延伸至社交媒體、數碼平台、門市及戶外廣告，陸續揭開更多原創代表的背後故事。攝影風格捕捉了他們穿上Levi’s牛仔褲、整裝待發的幕後真實瞬間，視覺上呼應了塑造每位原創人物的個人旅程與背後故事。