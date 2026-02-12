熱門搜尋:
出版：2026-Feb-12 14:00
更新：2026-Feb-12 14:00

ROSÉ與Doechii春季牛服風格 演繹Levi's「背後故事」

Levi’s最新全球企劃「Behind Every Original」，找來BLACKPINKROSÉ、集格林美獎、奧斯卡金像獎得主及艾美獎提名的電影製作人兼藝術家Questlove、格林美獎得主DoechiiNBA MVP兼冠軍球員Shai Gilgeous-Alexander，以及德國模特兒Stefanie Giesinger，拍攝新一輯廣告大片「Backstory」。此片由女導演Kim Gehrig執導，捕捉一眾巨星與原創人物的「背後故事」。

5位當時得令的模特兒，均以「背影」這個角度現身，因為這是Levi’s牛仔褲最具標誌性的視角，經典的雙弧線車花(arcuate stitching)、以及紅旗(red tab)，讓人一眼就能識別其原創地位。作為全年全球品牌故事的一部分，企劃將全面延伸至社交媒體、數碼平台、門市及戶外廣告，陸續揭開更多原創代表的背後故事。攝影風格捕捉了他們穿上Levi’s牛仔褲、整裝待發的幕後真實瞬間，視覺上呼應了塑造每位原創人物的個人旅程與背後故事。

是次企劃的以Levi’s牛仔布為核心。從復古牛仔、八十年代音樂巨星到現代，造型跨越了Levi’s 品牌的傳奇歷史。Doechii身穿low slim boot微喇叭牛仔褲；ROSÉ則以loose boot寬鬆微喇叭牛仔褲搭配relaxed fit寬鬆版型牛仔褸；Shai Gilgeous-Alexander穿著578 baggy寬鬆牛仔褲搭配relaxed fit牛仔褸；Questlove演繹經典的505 regular fit牛仔褲；Stefanie Giesinger則以ribcage slim超高腰修身牛仔褲搭配超柔軟長袖polo衫亮相。跨越世代的Levi’s，邀請所有人在一眾名人的示範中，找尋自己的縮影。

5位巨星的牛服搭配，展示了不同風格和個性，從復古到街頭，展現出牛仔褲的多樣性和魅力。而暫時只有ROSÉ的服裝在港開賣，有興趣的fans可到官網瀏覽訂購。

購物及查詢：http://www.levi.com.hk

