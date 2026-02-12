農曆新年2026｜年廿八洗邋遢！大掃除轉運推介 添置IKEA開運家居/清潔收納限時組合優惠

年廿八洗邋遢！農曆新年將至，是時候準備大掃除，即日起至3月31日，IKEA為大家精選多款熱賣的清潔及收納好物，推出限時組合優惠，輕鬆整理家居。另外更有多款精選家品以低價同步登場！除舊迎新，用最簡單又便捷的方式迎接馬年！

熱賣收納系列 新年當然要入手收納用品，好好整理家居！IKEA推出多個限時組合優惠，入手各款收納用品，包括熱賣ISTAD密實袋有不同尺寸，雙重密實夾鏈，防漏密封，裝起小雜物一目了然！KACKLA伸延貯物盒有四款不同尺寸，可收納各類雜物，可伸延設計滿足不同空間大小，用途靈活。MURVEL鞋架將鞋子垂直存放，更節省空間。

平價入手大掃除好物 另外IKEA更推出多個實用清潔工具優惠，包括：PEPPRIG 清潔套裝解決不同清潔需要，無論清潔狹窄縫隙、抹窗和地板，或是需要清潔或刷洗各種污漬都非常適合。PEPPRIG連蓋水桶3件套裝，輕鬆提取所需用水，附蓋設計方便貯物，更添實用性。PEPPRIG 微纖維抹布，一套 3件，不同顏色設計容易以顏色區分用途，抹布柔軟又吸水力強，不會刮花器皿表面，適用於清潔和抹乾物品。

開運家具推介 今個新年換上一款舒適且大氣的梳化，象徵全家團圓！精選 LANDSKRONA 兩座位梳化觸感柔韌，座墊內填高彈性泡膠及聚酯纖維，坐得更舒適。KIVIK 兩座位梳化設計極具個性，帶來鬆弛柔軟的舒適享受。FJÄDRAR咕𠱸芯能夠配搭多款IKEA咕𠱸套，按個人風格布置新春家居。

更換廚具餐具 享美饌佳餚 豐衣足食 換上一套精緻的餐具與高效鍋具，讓團年飯更體面，亦寓意新一年家中「灶火」興旺！IKEA 365+ 平底鑊適用於所有爐具，包括電磁爐，不銹鋼材質能快速讓平底鑊受熱，配襯精緻DRAGON和IKEA365+餐具系列，節日聚餐更添格調。

新年新睡房佈置 享受優質睡眠 升級高品質床褥或收納櫃，改善私人空間佈局，象徵新的一年充滿元氣。ROSENSKÄRM 人體工學枕頭含兩層泡膠，一層柔軟、一層密實,輕鬆轉換，為頭及頸部提供適當承托。床頭旁邊可放置一個 KULLEN 兩層抽屜櫃，隨手放置手機、眼鏡、夜燈與書籍等小物，得心應手。SOTNÄTFJÄRIL防水床褥保護墊鋪在床單和床墊之間，不但可保護床墊，又避免沾染灰塵，為睡眠感受提供額外一層柔軟，帶來更舒適的睡眠時光。