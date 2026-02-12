熱門搜尋:
生活
出版：2026-Feb-12 12:13
更新：2026-Feb-12 12:13

農曆新年2026｜年廿八洗邋遢！大掃除轉運推介 添置IKEA開運家居/清潔收納限時組合優惠

Joe12

年廿八洗邋遢！農曆新年將至，是時候準備大掃除，即日起至3月31日，IKEA為大家精選多款熱賣的清潔及收納好物，推出限時組合優惠，輕鬆整理家居。另外更有多款精選家品以低價同步登場！除舊迎新，用最簡單又便捷的方式迎接馬年！

熱賣收納系列

新年當然要入手收納用品，好好整理家居！IKEA推出多個限時組合優惠，入手各款收納用品，包括熱賣ISTAD密實袋有不同尺寸，雙重密實夾鏈，防漏密封，裝起小雜物一目了然！KACKLA伸延貯物盒有四款不同尺寸，可收納各類雜物，可伸延設計滿足不同空間大小，用途靈活。MURVEL鞋架將鞋子垂直存放，更節省空間。

ISTAD 密實袋, 圖案 綠色, 6 4.5 升 HKD MOP $29.9 30件裝(1) KACKLA 伸延貯物盒, 白色, 18 28x13 厘米 HKD MOP $19.9 MURVEL 鞋架, 灰色, 14x14x24 厘米 HKD MOP $7.9

平價入手大掃除好物

另外IKEA更推出多個實用清潔工具優惠，包括：PEPPRIG 清潔套裝解決不同清潔需要，無論清潔狹窄縫隙、抹窗和地板，或是需要清潔或刷洗各種污漬都非常適合。PEPPRIG連蓋水桶3件套裝，輕鬆提取所需用水，附蓋設計方便貯物，更添實用性。PEPPRIG 微纖維抹布，一套 3件，不同顏色設計容易以顏色區分用途，抹布柔軟又吸水力強，不會刮花器皿表面，適用於清潔和抹乾物品。

PEPPRIG 清潔套裝, 藍色 黃色 HKD MOP $179.9 PEPPRIG 連蓋水桶 3件套裝, 灰色 藍色 HKD MOP $79.9(1) PEPPRIG 微纖維抹布, 綠色 藍色 黃色, 28x28 厘米 HKD MOP $12.9 3件裝(1) RINNIG 清潔手套, 鮮黃色 灰白色, 中碼 HKD MOP $9.9(1) BÄSTIS 除塵轆, 灰色 HKD MOP $7.9 7.5米(1) BÄSTIS 除塵轆補充裝 HKD MOP $19.9 44米

開運家具推介

今個新年換上一款舒適且大氣的梳化，象徵全家團圓！精選 LANDSKRONA 兩座位梳化觸感柔韌，座墊內填高彈性泡膠及聚酯纖維，坐得更舒適。KIVIK 兩座位梳化設計極具個性，帶來鬆弛柔軟的舒適享受。FJÄDRAR咕𠱸芯能夠配搭多款IKEA咕𠱸套，按個人風格布置新春家居。

KIVIK 兩座位梳化, Tresund 淺米黃色 HKD MOP $3,799 LANDSKRONA 兩座位梳化, Grann Bomstad 深米色 木 HKD MOP $5,299 PINNTORP 摺板檯, 染淺褐色 染白色, 67 124x75 厘米 HKD MOP $1,299 FJÄDRAR 咕𠱸芯, 灰白色, 50x50 厘米 HKD MOP $50

更換廚具餐具 享美饌佳餚 豐衣足食

換上一套精緻的餐具與高效鍋具，讓團年飯更體面，亦寓意新一年家中「灶火」興旺！IKEA 365+ 平底鑊適用於所有爐具，包括電磁爐，不銹鋼材質能快速讓平底鑊受熱，配襯精緻DRAGON和IKEA365+餐具系列，節日聚餐更添格調。

IKEA 365+ 平底鑊, 不銹鋼 易潔塗層, 28 厘米 HKD MOP $129.9 DRAGON 叉, 不銹鋼, 19 厘米 HKD MOP $34.9 4件裝 IKEA 365+ 碟, 白色, 27 厘米 HKD MOP $29.9 IKEA 365+ 碗, 圓邊 白色, 16 厘米 HKD MOP $19.9

新年新睡房佈置 享受優質睡眠

升級高品質床褥或收納櫃，改善私人空間佈局，象徵新的一年充滿元氣。ROSENSKÄRM 人體工學枕頭含兩層泡膠，一層柔軟、一層密實,輕鬆轉換，為頭及頸部提供適當承托。床頭旁邊可放置一個 KULLEN 兩層抽屜櫃，隨手放置手機、眼鏡、夜燈與書籍等小物，得心應手。SOTNÄTFJÄRIL防水床褥保護墊鋪在床單和床墊之間，不但可保護床墊，又避免沾染灰塵，為睡眠感受提供額外一層柔軟，帶來更舒適的睡眠時光。

ROSENSKÄRM 人體工學枕頭 (適合側睡 仰睡), 33x50 厘米 HKD MOP $119.9 KORTGARDEN 油壓床架, 側開式 Kimstad 灰白色, 120x183 厘米 HKD MOP $3,499 SOTNÄTFJÄRIL 防水床褥保護墊, 特大雙人 HKD MOP $249.9 KULLEN 兩層抽屜櫃, 白色, 35x49 厘米 HKD MOP $379.9
