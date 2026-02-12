壽司郎居酒屋杉玉快閃優惠 $1麵豉湯/$10壽司/$10牛肉烏冬

壽司郎居酒屋杉玉推出雙重新春優惠，由2月17日起分別有「1蚊麵豉湯」及「快閃10蚊Chance」優惠活動，多款人氣美食如炙燒海膽牛油鮟鱇魚肝壽司、牛肉烏冬、口中無休炸薯條等限時$10！一於mark定日子到杉玉歎盡優惠美食啦！