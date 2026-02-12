壽司郎居酒屋杉玉快閃優惠 $1麵豉湯/$10壽司/$10牛肉烏冬

壽司郎居酒屋杉玉推出雙重新春優惠，由2月17日起分別有「1蚊麵豉湯」及「快閃10蚊Chance」優惠活動，多款人氣美食如炙燒海膽牛油鮟鱇魚肝壽司、牛肉烏冬、口中無休炸薯條等限時$10！一於mark定日子到杉玉歎盡優惠美食啦！
壽司郎居酒屋杉玉快閃優惠詳情
$10優惠第一彈
優惠期間：2月17日（二）－23日（一）
美食款式：
1.炙燒海膽牛油鮟鱇魚肝壽司｜優惠價$10（原價$30）
2.枝豆｜優惠價$10（原價$25）
3.牛肉烏冬*｜優惠價$10（原價$38）
*優惠期間，午市套餐及定食套餐之「追加牛肉烏冬」亦以優惠價$10提供
$10優惠第二彈
優惠期間：2月24日（二）－3月3日（二）
美食款式：
1.乾杯炙燒鰈魚鰭邊壽司｜優惠價$10（原價$33）
2.口中無休炸薯條｜優惠價$10（原價$25）
3.屋台風魷魚炒麵｜優惠價$10（原價$30）
$1蚊海苔麵豉湯（原價$18）
優惠期間：2月17日（二）－3月3日（二）
優惠商品於全線分店有售
*黃埔店、荃新天地1期店、灣仔店、鰂魚涌店及荔枝角店優惠商品由上午11時起提供
*香港仔店優惠商品由上午11時30分起提供
*優惠商品數量有限，售完即止