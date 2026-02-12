網上熱話｜小紅書列9大香港「合法但社死」行為 港鐵/茶餐廳做1行為會尷尬到爆？內地網民不滿：好多規矩

正所謂各處鄉村各處例，每個地方都會有獨有的文化和生活習慣，因此想融入當地以免受到爭議或衝突的話，最好事先了解當地風土人情，盡量做到入鄉隨俗。近日，小紅書流傳一個「到港前必看」的帖文，當中列出香港9大「合法但社死」，即雖然合法但會令人尷尬、無地自容的行為，未知身為香港人的你又是否同意呢？

1.地鐵電梯當觀光梯 第一個雖然合法，但會令香港人感到不滿的行為是乘搭自動電梯時「站左側不動/兩人並排堵路」，應該「緊貼右側站，留出狂奔通道」。

2.茶餐廳「慢活」下午茶 發文者指香港人行為步伐急速，如果「吃完不結帳，刷手機半小時」的話，有機會被面斥不雅，應該「吃完即走，想聊天轉場咖啡店」，只因「你坐的不是卡座，是老闆的翻台率」。

3.阻礙超市通道 雖然在超級市場內沒有任何明確的規矩，但就應該避免「推車停在正中Block全場」，應該「靠邊停，快準狠拿貨」。

4.雨天濕傘闖室內 成日有人講擔遮要考牌，但其實拿著濕雨傘亦要謹慎處理，要避免「濕淋淋直接進商場/店鋪」，應在入室內時「門口找傘套機/滴水架」。

5.街市講價 可能內地有部分地方仍然留有講價風氣，但香港大部分商店以至小店都明碼實價，發文者更揚言香港街市的「講價空間＝０」，只可以「看清價錢牌直接埋單」。

6.巴士「焦慮式」按鈴 搭巴士要自己撳鐘就人人都知，但原來撳鐘的時機亦大有學問，不應「離站500公尺就嗶嗶嗶按鈴」，反而要睇準時機在「到站前一個路口按」，否則容易被司機斥責。

7.高跟鞋勇闖石板街 不少遊客來港都希望能夠打卡影靚相，但若然打卡地點是港島地段的話，呼籲大家要穿「平底鞋」，只因發文者形容「穿細高跟逛砵典乍街斜坡」、「不是時尚秀，是救護車呼叫預備賽」。

8.圖書館「氣音」聊天 雖然圖書館不能聊天就人人都知，但仍然會有人嘗試用「氣聲」對話、「自以為很小聲的持續交談」，發文者就提醒大家在圖書館想說話只有兩個做法，「閉嘴，或出去」。

9.電梯「慢動作」關門 港人出名心急，若然「最後進卻放任門緩緩關」，沒有主動按關門掣的話，「全電梯人」都會一齊「盯著門縫」，十分尷尬。

內地網民不滿：好多規矩 從發文者的分享中，可見大部分其實都與生活節奏有關，只因在他們眼中香港人的生活步伐十分急促，稍有拖延的話都會馬上面斥不雅，而他亦強調「看懂這些『隱形規則』才是真正融入的開始」。不過，有內地網民略為不滿，直指香港「地方不大，規矩挺多」、「廟小妖風大，池淺王八多」，惟亦有人反駁稱「很多事不是合法不合法、大前提是不要妨礙別人打擾別人、每個城市有他自己的日常生活習慣、多出外看看吧」。