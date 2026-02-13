農曆新年2026｜一文睇新春年宵市集 雲集人氣KOL/YouTuber/大麻成限定馬場 柿柿/JFFT/歡樂馬介休/香城映画

即將踏入馬年，又是時候辦年貨了！除了去年宵市集外，今年全港亦有不同的新春市集等住各位掃貨。今年不少市集邀請人氣YouTuber/KOL 包括JFFT、歡樂馬介休、柿柿 及 香城映画進駐，更有多位本地插畫家如大麻成等參與，大搞新春市集！以下為大家整合2026新年市集，即睇詳情。

Marketoo 年宵新春市集「香城26」 今個新春，D2 Place 聯同市集主辦 Marketoo 於即日起至2月16日(年廿九)一連九日舉辦「香城26」年宵市集。現場陣容鼎盛，除了有超過二百個涵蓋原創手作及寵物服飾的本地品牌，更邀得插畫師「香城」聯乘主題。

今年市集最受注目的是星級 KOL 與 YouTuber 陣容，包括 JFFT、歡樂馬介休、MinatoTV、世界認真組織及香城映画等組合，聯同 Lolly Talk 成員 Sinnie 與阿蛋、Kylie. C 以及大Y漫畫、杜波琪等插畫家，共同推出一系列馬年限定精品。 場內亦設有豐富互動體驗，市民可於「自己寫」揮春區在特製的 KOL 款式揮春上許願；凡完成場內捉迷藏遊戲或登記成為會員，更可獲贈包含隨機 4 款插畫化 YouTuber 及 KOL 的紀念貼紙包，絕對是各位粉絲馬年必到好去處。 Marketoo 年宵市集 日期：2 月 11至 16 日 時間：2 月 11至15 日14:00 – 21:00

2 月 16 日14:00 – 00:00 地點：D2 Place 一期 2/F THE SPACE 及 7/F THE UPPER STAGE Marketoo 新春市集 日期：2 月 17 至 19 日 時間：13:00 – 20:00 地點：D2 Place 一期 2/F THE SPACE

朗豪坊 x 白紙市集 x Cheap Century新春市集「熱鬥大麻成！」 朗豪坊與「白紙市集」於再度攜手人氣插畫家大麻成，在7至12樓呈獻「熱鬥大麻成！」主題市集，並於2月12至16日特別加開年宵場次。是次市集陣容鼎盛，除了大麻成「拉頭馬」坐鎮外，更集結柿柿chichi、東尼電機、DDED及Johnee等多位人氣創作者，推出首度曝光的獨家賀年商品。創作者們更會快閃擔任檔主，與粉絲近距離互動。場內亦加入多個精品美食攤檔，如「香料案內所」的辣醬、冠軍烘焙「TWIGGY COFFEE」、本地蜂釀「日照夜霧」及「丹丘蒸留所」，加上「木表」的環保木製揮春與「字修室」即場手寫揮春，充滿濃厚節慶氣氛。

市集設計靈感取材自馬場，由投注櫃台概念攤位到巨型賽事直播插畫，將商場化身為熱鬧賽馬場景。大麻成更特別化身新春吉祥物「大馬成」於年宵期間限時亮相，派發「幸運馬票」讓市民對獎換領購物券。到了2月21及22日年初五及六，現場更會加推「人強馬壯舉」舉重挑戰及「全民拉頭馬」比賽。 日期：即日至2026年3月1日(逢星期六及日) 2月12日至16日加開年宵場次 時間：12:00 – 21:00 2月16日延長營業至晚上10時 地點：朗豪坊7樓至12樓

LIFE MART 大型年宵市集 2026「馬到功成」

今年農曆新年，LIFE MART再次登陸古蹟饒宗頤文化館，於 2 月 11 日至 16 日舉辦年度盛事 —— 「馬到功成」大型年宵市集。市集活用饒館的歷史建築空間，於戶外及室內(中區及下區)設置超過 160 個攤位。 現場雲集眾多本地文創品牌、人氣 KOL 及著名插畫師駐場，包括「肥蛙工廠」10 周年主題館、芝麻棉花糖及肥姨姨專區等。除了精緻的手作設計與賀年禮品，市集更特設「插畫文創區」及「人生占卜區」，並提供古董影樓相機即影即有服務，節慶氣氛極其濃厚。

為了與市民共慶馬年，大會準備了豐富的紀念品派發，只要追蹤指定社交平台或參與「福氣收集」活動，即可換領插畫家聯乘的證件套、金元寶鎖匙扣或利是封。場地全面實行寵物友善政策，並提供免費紅Van接駁巴士往返 D2 Place 與饒館，方便市民帶同毛孩一同行大運。 LIFE MART「馬到功成」年宵市集 日期：即日起至2月16日 時間：14:00 - 21:00 地點：美孚饒宗頤文化館

南豐紗廠 x SOHO MARKET「流量蜜馬新春市集」 南豐紗廠於2月14日至22日聯乘SOHO MARKET舉辦「流量蜜馬新春市集」，現場集合逾50個創作單位，提供從手作甜品、手寫揮春到寵物用品等琳瑯滿目的賀年好物。今次市集陣容充滿話題性，包括由903DJ少爺占聯乘GREEN HOUSE主理的精品咖啡Treble Coffee、00後人氣YouTuber Hugh Cheung與TEEMTONE炮製的特色Gelato，以及藍帶餅師主理的AW Patisserie與爆紅手工麻糬專賣店麻糬鳥。此外，人氣網店婆婆雜貨店及婆婆咖啡屋亦會進駐，更有typing.jpg現場創作獨具藝術感的「梯平體」手寫揮春。

除了購物體驗，市集更注入豐富的文化與療癒元素。獨立唱作歌手何佩與陳鴻翔將合力呈獻《不如浪漫一次》音樂表演，著名身心靈諮詢師夢妮坦則提供開運快閃測字占卜。值得一提的是，市集同時兼顧人寵共融，不僅有設計品牌Lambwolf Collective，DJ麻利更會聯同多個領養團體主持毛孩領養活動。市集涵蓋花藝、布藝、香薰及冷物等多樣化選擇，旨在於新春期間為大眾帶來最具流量話題的節慶盛事。 日期：2026年2月14日至22日 時間：12:00 - 19:00 地點：南豐紗廠六廠1/F