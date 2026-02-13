熱門搜尋:
生活
出版：2026-Feb-13 12:00
更新：2026-Feb-13 12:00

農曆新年2026｜一文睇新春年宵市集 雲集人氣KOL/YouTuber/大麻成限定馬場 柿柿/JFFT/歡樂馬介休/香城映画

即將踏入馬年，又是時候辦年貨了！除了去年宵市集外，今年全港亦有不同的新春市集等住各位掃貨。今年不少市集邀請人氣YouTuber/KOL 包括JFFT、歡樂馬介休、柿柿 及 香城映画進駐，更有多位本地插畫家如大麻成等參與，大搞新春市集！以下為大家整合2026新年市集，即睇詳情。

Marketoo 年宵新春市集「香城26」

今個新春，D2 Place 聯同市集主辦 Marketoo 於即日起至2月16日(年廿九)一連九日舉辦「香城26」年宵市集。現場陣容鼎盛，除了有超過二百個涵蓋原創手作及寵物服飾的本地品牌，更邀得插畫師「香城」聯乘主題。

今年市集最受注目的是星級 KOL 與 YouTuber 陣容，包括 JFFT、歡樂馬介休、MinatoTV、世界認真組織及香城映画等組合，聯同 Lolly Talk 成員 Sinnie 與阿蛋、Kylie. C 以及大Y漫畫、杜波琪等插畫家，共同推出一系列馬年限定精品。

場內亦設有豐富互動體驗，市民可於「自己寫」揮春區在特製的 KOL 款式揮春上許願；凡完成場內捉迷藏遊戲或登記成為會員，更可獲贈包含隨機 4 款插畫化 YouTuber 及 KOL 的紀念貼紙包，絕對是各位粉絲馬年必到好去處。

Marketoo 年宵市集

日期：2 月 11至 16 日

時間：2 月 11至15 日14:00 – 21:00

2 月 16 日14:00 – 00:00

地點：D2 Place 一期 2/F THE SPACE 及 7/F THE UPPER STAGE

Marketoo 新春市集

日期：2 月 17 至 19 日

時間：13:00 – 20:00

地點：D2 Place 一期 2/F THE SPACE

D2 Plcae 馬上GO! 年宵市集 KV D2 Plcae 馬上GO! 年宵市集 JFFT D2 Plcae 馬上GO! 年宵市集 歡樂馬介休 D2 Plcae 馬上GO! 年宵市集 香城映画 D2 Plcae 馬上GO! 年宵市集 MinatoTV D2 Plcae 馬上GO! 年宵市集 世界認真組織 D2 Plcae 馬上GO! 年宵市集 Sinnie D2 Plcae 馬上GO! 年宵市集 Kylie C. D2 Plcae 馬上GO! 年宵市集 阿蛋

朗豪坊 x 白紙市集 x Cheap Century新春市集「熱鬥大麻成！」

朗豪坊與「白紙市集」於再度攜手人氣插畫家大麻成，在7至12樓呈獻「熱鬥大麻成！」主題市集，並於2月12至16日特別加開年宵場次。是次市集陣容鼎盛，除了大麻成「拉頭馬」坐鎮外，更集結柿柿chichi、東尼電機、DDED及Johnee等多位人氣創作者，推出首度曝光的獨家賀年商品。創作者們更會快閃擔任檔主，與粉絲近距離互動。場內亦加入多個精品美食攤檔，如「香料案內所」的辣醬、冠軍烘焙「TWIGGY COFFEE」、本地蜂釀「日照夜霧」及「丹丘蒸留所」，加上「木表」的環保木製揮春與「字修室」即場手寫揮春，充滿濃厚節慶氣氛。

市集設計靈感取材自馬場，由投注櫃台概念攤位到巨型賽事直播插畫，將商場化身為熱鬧賽馬場景。大麻成更特別化身新春吉祥物「大馬成」於年宵期間限時亮相，派發「幸運馬票」讓市民對獎換領購物券。到了2月21及22日年初五及六，現場更會加推「人強馬壯舉」舉重挑戰及「全民拉頭馬」比賽。

日期：即日至2026年3月1日(逢星期六及日)

2月12日至16日加開年宵場次

時間：12:00 – 21:00

2月16日延長營業至晚上10時

地點：朗豪坊7樓至12樓

朗豪坊 x 白紙年宵市集「熱鬥大麻成」 1 杮杮 chichi 東尼電機 搞搞搞gaugaugau 誠KRAY 慢半拍製作 市集地圖

LIFE MART 大型年宵市集 2026「馬到功成」

今年農曆新年，LIFE MART再次登陸古蹟饒宗頤文化館，於 2 月 11 日至 16 日舉辦年度盛事 —— 「馬到功成」大型年宵市集。市集活用饒館的歷史建築空間，於戶外及室內(中區及下區)設置超過 160 個攤位。

現場雲集眾多本地文創品牌、人氣 KOL 及著名插畫師駐場，包括「肥蛙工廠」10 周年主題館、芝麻棉花糖及肥姨姨專區等。除了精緻的手作設計與賀年禮品，市集更特設「插畫文創區」及「人生占卜區」，並提供古董影樓相機即影即有服務，節慶氣氛極其濃厚。

為了與市民共慶馬年，大會準備了豐富的紀念品派發，只要追蹤指定社交平台或參與「福氣收集」活動，即可換領插畫家聯乘的證件套、金元寶鎖匙扣或利是封。場地全面實行寵物友善政策，並提供免費紅Van接駁巴士往返 D2 Place 與饒館，方便市民帶同毛孩一同行大運。

LIFE MART「馬到功成」年宵市集

日期：即日起至2月16日

時間：14:00 - 21:00

地點：美孚饒宗頤文化館

626209836 18336631246208600 6301459264344482326 n

LIFE MART 大型年宵市集 2026「馬到功成」

南豐紗廠 x SOHO MARKET「流量蜜馬新春市集」

南豐紗廠於2月14日至22日聯乘SOHO MARKET舉辦「流量蜜馬新春市集」，現場集合逾50個創作單位，提供從手作甜品、手寫揮春到寵物用品等琳瑯滿目的賀年好物。今次市集陣容充滿話題性，包括由903DJ少爺占聯乘GREEN HOUSE主理的精品咖啡Treble Coffee、00後人氣YouTuber Hugh Cheung與TEEMTONE炮製的特色Gelato，以及藍帶餅師主理的AW Patisserie與爆紅手工麻糬專賣店麻糬鳥。此外，人氣網店婆婆雜貨店及婆婆咖啡屋亦會進駐，更有typing.jpg現場創作獨具藝術感的「梯平體」手寫揮春。

除了購物體驗，市集更注入豐富的文化與療癒元素。獨立唱作歌手何佩與陳鴻翔將合力呈獻《不如浪漫一次》音樂表演，著名身心靈諮詢師夢妮坦則提供開運快閃測字占卜。值得一提的是，市集同時兼顧人寵共融，不僅有設計品牌Lambwolf Collective，DJ麻利更會聯同多個領養團體主持毛孩領養活動。市集涵蓋花藝、布藝、香薰及冷物等多樣化選擇，旨在於新春期間為大眾帶來最具流量話題的節慶盛事。

日期：2026年2月14日至22日

時間：12:00 - 19:00

地點：南豐紗廠六廠1/F

628282701 1230083939327168 1084731895085968225 n 631448408 1230638389271723 9002743408757460028 n 633919061 1230638442605051 6504571316606326696 n 631007514 1230638472605048 5393673939395365190 n 632648214 1230638539271708 4138367518439446014 n 633099629 1230638469271715 4286027082265324011 n 630134289 1230638425938386 5986577055854400759 n 633856111 1230638369271725 9170025461945940611 n
