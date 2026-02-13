農曆新年2026｜香港潮玩嘉年華登陸維園賀新春 12 個巨型公仔/7 款原創 IP 充氣雕塑 玩互動遊戲贏限定揮春及明信片

香港潮玩嘉年華登陸維園賀新春 12 個巨型公仔/7 款原創 IP 充氣雕塑 玩互動遊戲贏限定揮春及明信片

新春熱鬧未散，潮玩熱潮繼續延伸至維園。由香港品牌玩具協會主辦、文創產業發展處贊助的「香港潮玩嘉年華」，將於 2 月 20 日至 3 月 3 日在銅鑼灣維多利亞公園南亭廣場舉行，為早前「香港潮玩盛世展」及「香港潮流玩具花車」之後的延伸活動，把一眾本地原創角色再次帶到公眾眼前。



12 個玩具品牌及原創 IP 公仔 今次嘉年華集合 12 個玩具品牌及原創 IP 公仔，包括 KYUBI、銅人 18、龍十兒、BUBBLE B、THE NOPE CAT、MESA、小白 LITTLE WHITE、FRANKENSKID、火仔 AYDEN，以及九巴利蘭勝利二型重機、ONIKO 和 DAYDREAMER 等角色，齊齊進駐維園。場內設有「童玩之森夢想樹屋」展區，讓大家能近距離欣賞本地潮玩創作。

此外，亦有 7 款全新充氣原創 IP 公仔首次公開亮相，包括貓店長「初音」、KINGYONEKO 金魚貓、Gangstiger 暴走虎、Tubamon Mykoi、UNI@MOMOLAND、Humpy 及 Siu Ming The Reader。多個巨型角色將成為園內打卡位，增添玩味氣氛。

玩互動遊戲贏限定揮春及明信片 除了觀賞展品，現場亦設有互動攤位遊戲。參加者可收集七款 IP 公仔印花，換領全套七款主題明信片，角色包括 Frankenskid、Omeow 螯貓、九巴重機、The Nope Cat、火仔、UNI@MOMOLAND 及貓店長「初音」。完成指定挑戰，亦有機會獲得 IP 主題賀年揮春，款式來自 KINGYONEKO 金魚貓、Tubamon Mykoi、KYUBI 及 Dark Girl KAKA（兩套共四款），數量有限，送完即止。





「香港潮玩嘉年華」詳情： 日期： 2026 年 2 月 20 日至 3 月 3 日 時間： 上午 11 時至晚上 8 時 地點： 銅鑼灣維園南亭廣場

