生活
出版：2026-Feb-13 13:00
更新：2026-Feb-13 13:00

農曆新年2026｜香港潮玩嘉年華登陸維園賀新春 12 個巨型公仔/7 款原創 IP 充氣雕塑 玩互動遊戲贏限定揮春及明信片

新春熱鬧未散，潮玩熱潮繼續延伸至維園。由香港品牌玩具協會主辦、文創產業發展處贊助的「香港潮玩嘉年華」，將於 2 月 20 日至 3 月 3 日在銅鑼灣維多利亞公園南亭廣場舉行，為早前「香港潮玩盛世展」及「香港潮流玩具花車」之後的延伸活動，把一眾本地原創角色再次帶到公眾眼前。


12 個玩具品牌及原創 IP 公仔

今次嘉年華集合 12 個玩具品牌及原創 IP 公仔，包括 KYUBI、銅人 18、龍十兒、BUBBLE B、THE NOPE CAT、MESA、小白 LITTLE WHITE、FRANKENSKID、火仔 AYDEN，以及九巴利蘭勝利二型重機、ONIKO 和 DAYDREAMER 等角色，齊齊進駐維園。場內設有「童玩之森夢想樹屋」展區，讓大家能近距離欣賞本地潮玩創作。

此外，亦有 7 款全新充氣原創 IP 公仔首次公開亮相，包括貓店長「初音」、KINGYONEKO 金魚貓、Gangstiger 暴走虎、Tubamon Mykoi、UNI@MOMOLAND、Humpy 及 Siu Ming The Reader。多個巨型角色將成為園內打卡位，增添玩味氣氛。

12個玩具品牌及原創 IP列陣 12 Toy Brands and Original IPs on Display 7款全新充氣原創公仔 7 Brand New Inflatable Original Figures

玩互動遊戲贏限定揮春及明信片

除了觀賞展品，現場亦設有互動攤位遊戲。參加者可收集七款 IP 公仔印花，換領全套七款主題明信片，角色包括 Frankenskid、Omeow 螯貓、九巴重機、The Nope Cat、火仔、UNI@MOMOLAND 及貓店長「初音」。完成指定挑戰，亦有機會獲得 IP 主題賀年揮春，款式來自 KINGYONEKO 金魚貓、Tubamon Mykoi、KYUBI 及 Dark Girl KAKA（兩套共四款），數量有限，送完即止。

兩大互動攤位遊戲 Two Interactive Booth Games 全新原創IP主題明信片 seven brand new IP themed postcards 全新原創IP主題明信片 seven brand new IP themed postcards (4) 全新原創IP主題明信片 seven brand new IP themed postcards (3) 全新原創IP主題明信片 seven brand new IP themed postcards (2) 限定IP賀年揮春 limited edition IP Chinese New Year couplets (1) 限定IP賀年揮春 limited edition IP Chinese New Year couplets

「香港潮玩嘉年華」詳情： 

日期： 2026 年 2 月 20 日至 3 月 3 日 

時間： 上午 11 時至晚上 8 時 

地點： 銅鑼灣維園南亭廣場


