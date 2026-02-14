CASETiFY二度聯乘《新世紀福音戰士》 新增EVA迷自訂防護手機殼科技配件 EVANGELION 30周年東京出限定精品

1995年開始播出的動畫《新世紀福音戰士》(EVANGELION)，憑藉獨特美學風格和神秘故事情節，超越了動畫的框架，造成影響深遠的社會現象。去年是動畫的30周年，《新世紀福音戰士》系列持續透過不同放映會和大型慶典活動，吸引更多fans追捧。CASETiFY宣布將再度與《新世紀福音戰士》合作，推出結合EVA獨特美學風格，與頂級防護科技的配件。
是次EVA系列，不但有多款令人愛不釋手的科技配件，更首度增設強化版個人化自訂設計功能，包括EVA個人化角色手機殼，fans可在印有碇真嗣及綾波零等超人氣角色的設計上，加入姓名或字母縮寫，打造個人專屬配件。
EVA手機殼，更首度開放自由組合設計功能，fans可依個人喜好，將作品中極高辨識度的NERV標誌、第四使徒等圖案，與多款背景素材隨意配搭。這項獨家選項，將為fans帶來前所未有的個人化體驗。
系列除手機殼外，亦涵蓋耳機保護殼、MagSafe卡套、Apple Watch 錶帶、手提電腦及平板電腦保護殼等配件。無論是資深EVA動漫迷，還是設計愛好者，EVA系列的設計，包含《新世紀福音戰士》這部經典作品的前衛風格，同時兼具CASETiFY標誌性高效能防護。
日本fans專屬︰《EVANGELION:30+》會場限定產品登場
CASETiFY 將於2 月21至23日期間，於日本橫濱舉行的官方《EVANGELION:30+ ; 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION》活動，設置限定展位，屆時將推出印有活動主題圖案的會場限定產品，慶祝這場跨越30年的文化盛事，身處日本的EVA fans，絕對不容錯過。