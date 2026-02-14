CASETiFY二度聯乘《新世紀福音戰士》 新增EVA迷自訂防護手機殼科技配件 EVANGELION 30周年東京出限定精品

1995年開始播出的動畫《新世紀福音戰士》(EVANGELION)，憑藉獨特美學風格和神秘故事情節，超越了動畫的框架，造成影響深遠的社會現象。去年是動畫的30周年，《新世紀福音戰士》系列持續透過不同放映會和大型慶典活動，吸引更多fans追捧。CASETiFY宣布將再度與《新世紀福音戰士》合作，推出結合EVA獨特美學風格，與頂級防護科技的配件。

是次EVA系列，不但有多款令人愛不釋手的科技配件，更首度增設強化版個人化自訂設計功能，包括EVA個人化角色手機殼，fans可在印有碇真嗣及綾波零等超人氣角色的設計上，加入姓名或字母縮寫，打造個人專屬配件。