千禧新世界酒店The Lounge 全新酒窖 Vin et Vin 港人釀酒師推出醇酒品鑒組合 零售價品嘗佳釀

千禧新世界酒店The Lounge推出全新「醇酒品鑑組合｜港人釀酒師」，由侍酒師精心挑選三款佳釀，包括香檳、白酒與紅酒，展現不同產區的風土魅力與釀酒故事。每位$498(另收加一服務費)，並可選擇其中一款最喜愛的葡萄酒再添一杯。
其中三款焦點佳釀包括：香檳H. Billiot Fils Cuvée Marston Kam以特級鄉村風土為核心，展現礦物感與結構感，適合搭配生蠔、烤鴿等美食；白酒Project933 Chardonnay 2022由香港侍酒師Reeze Choi與Vinoble Winery合作打造，名稱「933」取自香港(+852)與日本(+81)區號相加，以清新果香和明亮酸度為特色，完美搭配刺身、天婦羅等日式料理；紅酒Sciara 980 metri Terre Siciliane IGT 2022 Sciara由港人釀酒師Stef Yim 於2014年建立，Sciara意指「熔岩之路」，以西西里埃特納火山土壤釀造，帶有紅果與礦物氣息，適合佐以烤羊架或蘑菇燴飯。
現代化酒窖Vin et Vin收藏逾千款佳釀，提供沉浸式品酒體驗，最令人驚喜的是，Vin et Vin 打破傳統餐飲模式，將所有餐酒以零售價發售，並允許客人在酒店內任何餐廳享用。這種創新模式不僅讓客人以更合理的價格享受高品質葡萄酒，還提供了更大的靈活性，對於葡萄酒愛好者來說是一大福音。
The Lounge
尖沙咀麼地道72號千禧新世界香港酒店M樓
23134222
主題美酒時段: 每日下午5時至 晚上11時
現場爵士樂表演: 逢星期一至六 晚上7時30分至 11時30分