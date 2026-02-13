千禧新世界酒店The Lounge 全新酒窖 Vin et Vin 港人釀酒師推出醇酒品鑒組合 零售價品嚐佳釀

千禧新世界酒店The Lounge推出全新「醇酒品鑑組合｜港人釀酒師」，由侍酒師精心挑選三款佳釀，包括香檳、白酒與紅酒，展現不同產區的風土魅力與釀酒故事。每位$498(另收加一服務費)，並可選擇其中一款最喜愛的葡萄酒再添一杯。

其中三款焦點佳釀包括：香檳H. Billiot Fils Cuvée Marston Kam以特級鄉村風土為核心，展現礦物感與結構感，適合搭配生蠔、烤鴿等美食；白酒Project933 Chardonnay 2022由香港侍酒師Reeze Choi與Vinoble Winery合作打造，名稱「933」取自香港(+852)與日本(+81)區號相加，以清新果香和明亮酸度為特色，完美搭配刺身、天婦羅等日式料理；紅酒Sciara 980 metri Terre Siciliane IGT 2022 Sciara由港人釀酒師Stef Yim 於2014年建立，Sciara意指「熔岩之路」，以西西里埃特納火山土壤釀造，帶有紅果與礦物氣息，適合佐以烤羊架或蘑菇燴飯。