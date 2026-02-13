馬灣1868馬年新春7大活動 打卡十二生肖雕塑/遊園市集/工作坊

農曆新年將有3日紅日假期，未知各位計劃好到哪裡玩？馬灣1868推出一連串新春活動，當中包括十二生肖雕塑及大熊貓打卡裝置、遊園市集及工作坊，一次過滿足不同人的願望。訪客消費滿指定金額，更可換領龍鬚糖及糖畫，感受中國傳統文化。

馬灣1868推出一連串新春活動

推十二生肖及熊貓主題打卡位 今個新年，馬灣1868推出多個打卡裝置，滿足訪客的打卡慾。園內各處設有「十二生肖」主題雕塑，分別散落於海岸、步道及公共空間。除了十二生肖主題外，園內的戶外階梯同時設有多組熊貓主題裝置，配合清新色調的外牆，絕對成為打卡熱點。

連串新春活動 滿額換 龍鬚糖/糖畫 新年當然少不了財神爺的祝福！大年初三（2月19日）當日，財神爺將會攜手充氣馬現身，不但與各位近距離合照，更會大派賀年朱古力金幣。初四及初五（2月20日至21日），馬灣1868將會推出「新春遊園・色彩派對」市集和「甜在心頭•糖藝賀歲」換領活動。訪客可一站式搜羅各種手作藝品及節慶精品，只需消費滿HK$100，即可換領龍鬚糖及糖畫，感受中國傳統文化。初五當日，醒獅團隊更會現身馬灣1868，向訪客送上祝福。

必玩工作坊 自問是手作達人的話，不妨參與各個新春主題工作坊。當中包括純樂坊推出的「蓬鬆小馬仔」、「利是封金魚」、「利是封糖果盒」，來自喜樂油工作室的「新年大桔肥皂」，以及瑪馬油畫藝術的「新春大吉石頭彩繪」等。

新春主題工作坊 「利是封金魚」