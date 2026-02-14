親子好去處｜「STEAM UP 想建理」學習資源中心推免費工作坊 以傳統節氣及新年文化學築橋

想小朋友過一個開心又有意義的農曆新年假期？「STEAM UP 想建理」學習資源中心推出「喜築金橋」親子免費工作坊。父母可與小朋友透過中國傳統節氣及新年文化，學習築橋的STEAM知識，更可親手打造專屬橋樑模型。一路玩，一路學STEAM！

「STEAM UP 想建理」學習資源中心推出「喜築金橋」親子免費工作坊。（FB圖片）

設12 場免費工作坊 2月23日至3月3日期間，中心將會推出12場免費工作坊。活動分為兩大環節，參加者首先透過春節天氣的影片及互動討論，學習氣候變化對橋樑設計的影響，認識工程設計的基本概念；再以「新春燈謎」活動形式文化和建築與橋樑的知識。

第二部分則進入工作坊的重頭戲。家長和小朋友將認識古代及現代多種橋樑設計，包括中國風雨橋、石拱橋以至現代斜拉橋等，當然少不了青衣青馬大橋和將軍澳跨灣大橋等香港標誌性橋樑。參加者更可親手搭建有個人風格的橋樑模型，實踐課堂知識。

「喜築金橋」新春親子免費工作坊 日期：2月23日至 3月3日（指定日子） 時間（每場2小時）： 2 月 23 日（一）10:00–12:00／14:00–16:00 2 月 24 日（二）10:00–12:00／14:00–16:00 2 月 25 日（三）10:00–12:00／14:00–16:00 2 月 26 日（四）10:00–12:00／14:00–16:00

2 月 27 日（五）14:00–16:00 2 月 28 日（六）10:00–12:00 3 月 2日（一）10:00–12:00 3 月 3日（二）10:00–12:00 註：必須於活動前一天下午4時前報名，以便工作人員核實參加資格 地點：「STEAM UP 想建理」學習資源中心 長沙灣順寧道338號港青耀信 參加對象： 小一至小六學生及其家長 參加形式： 親子（1大1小） 報名按此（工作人員將以電話確認）