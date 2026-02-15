藝術香港︱再現蘇麗珍與周慕雲的相遇 港樂演奏帶影迷回到《花樣年華》

今年是「香港國際電影節」(HKIFF)成立五十周年，大會特別與「香港管弦樂團」(港樂)合作，把王家衛的經典電影《花樣年華》，搬到香港文化中心大劇院的螢幕上。這場《花樣年華—電影音樂會》亞洲首演，觀眾邊看身穿貼身旗袍的蘇麗珍，和指間繞繞煙霧的周慕雲，彷彿時光倒流，進入那個含蓄內斂的年代。

王家衛的《花樣年華》，已被公認為電影史上最具美學價值的作品之一，其獨特的視覺風格備受評論讚譽，他對於情感的深刻探索，與人性細膩描繪，引發無數影迷共嗚。影片中蘇麗珍與周慕雲，在配樂梅林茂旋律中低迴相遇，伴隨著孤燈下的寂寥，展現不被世俗接受的愛情，情感悄然流淌。