藝術香港︱再現蘇麗珍與周慕雲的相遇 港樂演奏帶影迷回到《花樣年華》

今年是「香港國際電影節」(HKIFF)成立五十周年，大會特別與「香港管弦樂團」(港樂)合作，把王家衛的經典電影《花樣年華》，搬到香港文化中心大劇院的螢幕上。這場《花樣年華—電影音樂會》亞洲首演，觀眾邊看身穿貼身旗袍的蘇麗珍，和指間繞繞煙霧的周慕雲，彷彿時光倒流，進入那個含蓄內斂的年代。
王家衛的《花樣年華》，已被公認為電影史上最具美學價值的作品之一，其獨特的視覺風格備受評論讚譽，他對於情感的深刻探索，與人性細膩描繪，引發無數影迷共嗚。影片中蘇麗珍與周慕雲，在配樂梅林茂旋律中低迴相遇，伴隨著孤燈下的寂寥，展現不被世俗接受的愛情，情感悄然流淌。
在音樂裡，優美的音樂緩緩滑入每一位觀眾的心中，弦音與琴韻相互交織，曖昧深邃的情感，在每位樂師的手中躍躍舞動，將《花樣年華》的靈魂勾勒出來，每一個音符都像是重新提起，影畫中主角對愛情的遺憾，讓人心底泛起淡淡惆悵。港樂樂師在新加坡國家青年交響樂團首席指揮陳康明帶領下，為觀眾呈現一場視聽盛宴，喚醒影迷心中那份對於愛與遺憾的共鳴。
《花樣年華》音樂會不但對電影致敬，每一次樂器合奏，都仿佛在重述著那些未曾說出的柔情秘語。影迷在充滿詩意的音樂懷抱中，隨著旋律的變化而心潮起伏，彷彿歷經一場心靈之旅。
《花樣年華》電影音樂會詳情：
日期：4月2、3日(晚上7時30分)、4月3日(晚上7時30分)
地點：香港文化中心音樂廳
票價：$780、$580、$480、$380、$80