情人節優惠｜惠康2.14限定大折日 滿$168全單92折！必搶DREYER’S雪糕$35/盒





情人節優惠！全線惠康門市在情人節將特別推出一日限定折扣，消費滿$168即享92折，購買任何紅/白餐酒滿指定金額更可享折上折。另外在2月14-19日期間，凡購買指定酒類產品滿$300 即送總值$142豐富禮品。一於把握機會入手賀年禮盒及美酒去拜年啦！

惠康情人節雙重優惠

2月14情人節，惠康全線門市推出一日限定優惠，凡買滿$168全單即享 92 折優惠，而全線紅酒及白酒凡買滿$300 即同時再享 85 折。所有產品無論是甜品、賀年食品、酒類及新鮮食材一律可享 92 折。當中必搶DREYER’S 各款皇牌家庭裝雪糕 750毫升(折實價$35/盒)、加拿大肉眼/西冷牛扒 220克(折實平均 $41.4/盒)、日本直送熊本熊紅士多啤梨 2 x 250 克(折實價$81.9/盒)。

