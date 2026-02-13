情人節優惠｜惠康2.14限定大折日 滿$168全單92折！必搶DREYER’S雪糕$35/盒

情人節優惠！全線惠康門市在情人節將特別推出一日限定折扣，消費滿$168即享92折，購買任何紅/白餐酒滿指定金額更可享折上折。另外在2月14-19日期間，凡購買指定酒類產品滿$300 即送總值$142豐富禮品。一於把握機會入手賀年禮盒及美酒去拜年啦！
惠康情人節雙重優惠
2月14情人節，惠康全線門市推出一日限定優惠，凡買滿$168全單即享 92 折優惠，而全線紅酒及白酒凡買滿$300 即同時再享 85 折。所有產品無論是甜品、賀年食品、酒類及新鮮食材一律可享 92 折。當中必搶DREYER’S 各款皇牌家庭裝雪糕 750毫升(折實價$35/盒)、加拿大肉眼/西冷牛扒 220克(折實平均 $41.4/盒)、日本直送熊本熊紅士多啤梨 2 x 250 克(折實價$81.9/盒)。
指定紅/白餐酒買$300 送總值$142禮品套裝
除一日限定優惠外，惠康加碼推出農曆新年酒類產品推廣，即日起至 2 月 19 日，顧客購買指定品牌#紅酒或白酒滿$300，送總值高達$142 的賀年禮品組合，包括：
一盒 可口可樂4罐高罐裝汽水 4x330 毫升(價值$27)
一盒 費列羅金莎 Origins T24 300 克(價值$88)
一排 維他檸檬茶9包裝 9x250 毫升(價值$27)
限量賀年遊戲套裝
惠康聯乘香港原創生活品牌「G.O.D. 住好啲」兩款限量賀年遊戲套裝，分別有堅好運水晶麻雀套裝(堅開運價$688)，以及新春開運遊戲套裝(堅開運價$38)，兩款套裝同樣包含賀年元素、港式情懷和超市場景圖案，新春聚會必備！