結業潮｜新蒲崗十載親民泰菜小店「好運泰國美食」3月中結業 兩餸飯北上消費衝擊 周五生意大跌

在新蒲崗屹立了十個年頭、走親民價路線的泰菜小店「好運泰國美食」，日前在官方Facebook帖文表示因經營環境困難，生意未如理想，沉痛宣布結業，暫定營業至3月15日。

酒店廚師好友負責出品 「好運泰國美食」由店主Alvin與出身萬豪酒店廚師好友一起創辦，招牌菜有嫩滑的泰式海南雞、彈牙的泰式炸蝦餅、黃咖哩軟殼蟹、豬頸肉生菜包、菠蘿海鮮炒飯以及芒果糯米飯。店內的泰式船河、湯河湯底無添加味精。定價親民，多年來得到一班熟客支持。

由熟客變成好朋友

舖頭10年前由簡陋零裝修納米地舖起家，am730記者當年效力某周刊期間曾專訪其小店，報導「砂煲兄弟勇闖泰菜天空」的專題故事(即官方Facebook結業帖文的圖片)。Alvin銘記於心說:「當年呢個訪問出咗之後，突然旺咗好多，多咗班街坊同附近返工嘅客，慢慢變成熟客，殿定咗之後幾年生意都幾好。」看著有些熟客由身穿校服的學生到現在出來工作，甚至當上爸爸媽媽生了小孩子，不少熟客已經變成好朋友，超越餐廳老闆與客人的關係。

黃咖哩軟殼蟹

兩餸飯影響生意 小店營運10年，卻不敵市道低迷的衝擊，Alvin接受記者電話訪問表示：「自從疫情改變不少人生活模式，多咗人外賣，少咗人堂食。後來有食客喺海南雞關注組post過我哋，生意一直唔錯。但呢一年經濟差，各行各業都受影響，有啲熟客公司執笠，唔再喺新蒲崗做嘢。區內又開咗好多兩餸飯舖頭，至少8-10間，我估經濟差多咗人謹慎消費，兩餸飯就大排長龍，我哋生意都有影響。加上多咗人北上返內地玩，亦都有影響，我哋星期五生意跌得最犀利。」

不忍同事農曆新年失業 因經營環境困難，他們決定忍痛結業，暫定最後營業日為3月15日。原本他們打算趁租約期滿1月下旬結業，但不希望同事臨近農曆新年就失業，於是拖到二月底。現在仍等待業主能否讓他們交多半個月租，延遲營業至3月15日。「若果業主say no的話，就可能二月尾就係最後營業日。」

「我相信呢個唔係一個完結。」 他感謝這些年來結識了很多良心小店，負責人常常會來光顧，又會免費幫手宣傳，甚至會送年曆postcard很多東西給他們的客人。「未來日子可能會轉做純外賣形式，淨係喺外賣平台上面做生意， 其實都未有最終方案，都係商討階段。希望跟同事、客人開開心心直到最後，同客人好好告別，不過我相信呢個唔係一個完結，希望將來有機會再喺新蒲崗再次同客人見面，因為我真係好鍾意呢一個地方。」

好運泰國美食 地址：新蒲崗祟齡街33號新蒲崗廣場2樓c38號舖 電話：2369 0738 / 6578 8854 WhatsApp