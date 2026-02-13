熱門搜尋:
生活
出版：2026-Feb-13 17:00
更新：2026-Feb-13 17:00

卡塔爾航空x香港米芝蓮名廚劉韻棋攜手呈獻全新機上菜單 薑葱蓉龍蝦/烤羊肉/金桔撻限定登場

Nose 17

卡塔爾航空宣佈與香港著名星級大廚劉韻棋，聯手推出全新尊尚空中餐飲體驗，精心打造限定機上菜單。劉韻棋主廚為米芝蓮二星餐廳TATE Dining Room 的創辦人兼總廚，同時主理JIJA及 Mora等餐廳。限定菜單將於2026年2月 16日率先於香港出發至多哈的航班上登場，供頭等艙及商務艙旅客尊享。隨後該系列亦將2026年7月起，延伸至由多哈返回香港的航班。即睇詳情！

星級空中餐飲體驗

本次菜單由名廚劉韻棋(Vicky Lau)親自操刀，將其以食材為本的烹飪哲學帶入三萬呎高空，以匠心美饌向香港多元文化面貌致敬。菜單受受香港獨特的中西交融啟發，卡塔爾航空將展現對現代高級餐飲品質的極致追求，注入創新的餐飲理念，將機上美饌昇華為殿堂級的高級料理體驗。

頭等艙菜單以前菜「龍蝦配薑葱蓉」揭開序幕，主菜為「烤羊肉配花椒汁」，另有輕怡之選「紅燒牛肉麵」，並以「金桔撻」作結。

而商務艙菜單的前菜為「白灼雞肉卷」，主菜為「紅燒牛頰肉」，輕怡之選則為「鮑魚雞飯」，甜品為「芒果熱情果蛋糕」。一系列令人垂涎的菜式，充分體現劉韻棋主廚對美學擺盤的講究、細緻優雅的品味，以及將傳統烹調技藝融合當代創意的造詣。

一系列令人垂涎的菜式，以劉韻棋主廚追求擺盤美學與食材本味的講究，將傳統烹調技藝融合當代創意的造詣，邀請各位在下一段旅程中，親身領略這場藝術與美味的交融。

QATAR x Vicky Lay profile QATAR x Vicky Lay hero (1)

卡塔爾航空 x 劉韻棋 TATE Dining Room 尊尚機上菜單

頭等艙菜單

  • 前菜：龍蝦配薑葱蓉｜馬鈴薯沙律

  • 主菜：烤羊肉配花椒汁｜芹菜根和椰菜

  • 輕怡之選：紅燒牛肉麵｜腌菜、辣椒和新鮮香草

  • 甜品：金桔撻｜西米

商務艙菜單

  • 前菜：白灼雞肉卷｜芝麻、生菜和蘑菇

  • 主菜：紅燒牛頰肉｜雪菜拌飯配蜜汁甘筍

  • 輕怡之選：鮑魚雞飯｜薑蔥

  • 甜品：芒果熱情果蛋糕｜戚風蛋糕配乳酪

