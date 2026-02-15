日本三重鳥羽國際酒店 貴婦旅行體驗！人均$800起浸限定MIKIMOTO珍珠溫泉

冬季到日本旅行的一大樂事，莫過於入住溫泉酒店，在低溫下將身體浸泡於熱呼呼的泉水中，這種令人身心舒暢的享受，在香港實在難以找到替代。位於日本三重縣東部的鳥羽市，是一座面向太平洋的沿海城市，擁有豐富的海洋資源，亦是日本知名的溫泉鄉。這次從大阪乘坐近鐵旗下的伊勢志摩Liner出發，抵達後入住曾招待多國皇室成員的鳥羽國際酒店，晚餐歎伊勢龍蝦，浸酒店限定的MIKIMOTO珍珠精華溫泉，人均$800起就能試一次貴婦旅行體驗！
文、相：heidi
鳴謝：近畿日本鐵道株式會社、鳥羽國際酒店
近鐵伊勢志摩Liner
香港人到大阪旅行，除了必到梅田和心齋橋購物外，不少人也會把握機會走訪周邊城市，在一日遊中感受不同氛圍。日本三重縣鳥羽市是人氣旅遊地區，溫泉、海鮮與觀光景點一應俱全，最適合安排兩日一夜行程，入住溫泉酒店，盡情放鬆。由大阪乘坐伊勢志摩 Liner 前往鳥羽只需約 2.5 小時，推薦大家選擇「沙龍座席」車廂，亮麗的粉紅色拼接座椅設計十分醒目，透過特大玻璃窗可無阻欣賞沿途風光。車廂更設有大型桌子、行李收納空間及座位插座，上車前不妨先買好早餐或輕食，在舒適環境中愜意享受鐵路旅行的樂趣！
鳥羽國際酒店
今次入住的鳥羽國際酒店在三重地區很有名氣，開業逾60載，自1964年起接待日本天皇、皇后等皇室，甚至1975年英國女王伊利沙伯二世與菲臘親王訪日都選此下榻，因此絕對稱得上是皇室級住宿！酒店分成本館「Ocean Wing」及南館「Harbor Wing」，部分房間面向鳥羽灣景觀，坐擁無敵海景。而記者入住的海港景觀雙床房平日雙人價約$1,600起，按季節日期而定，33平方米的房型住得舒適，大床前方就是海景，早上一睜眼就是海景，房內更用上Refa品牌風筒及加濕空氣清淨機，貪靚的女生一定滿意。另外「潮路亭溫泉大浴場」內的MIKIMOTO珍珠精華溫泉亦是重點！泉水注入日本珍珠名牌MIKIMOTO的珍珠精華，滲透出閃耀珠光，泡後肌膚如珍珠般潤澤，貴婦養顏首選！而晚餐方面亦有驚喜，餐廳もんど岬主打會席料理，選用當地食材及時令野菜，鐵板燒龍蝦鮮甜爽彈，令人回味無窮。
