日本三重鳥羽國際酒店 貴婦旅行體驗！人均$800起浸限定MIKIMOTO珍珠溫泉

冬季到日本旅行的一大樂事，莫過於入住溫泉酒店，在低溫下將身體浸泡於熱呼呼的泉水中，這種令人身心舒暢的享受，在香港實在難以找到替代。位於日本三重縣東部的鳥羽市，是一座面向太平洋的沿海城市，擁有豐富的海洋資源，亦是日本知名的溫泉鄉。這次從大阪乘坐近鐵旗下的伊勢志摩Liner出發，抵達後入住曾招待多國皇室成員的鳥羽國際酒店，晚餐歎伊勢龍蝦，浸酒店限定的MIKIMOTO珍珠精華溫泉，人均$800起就能試一次貴婦旅行體驗！



文、相：heidi

鳴謝：近畿日本鐵道株式會社、鳥羽國際酒店