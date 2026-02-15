Uber Taxi x 國泰新春優惠 每程有賞！贏走80萬亞洲萬里通里數 兌換4套歐洲商務來回機票

今個新年，出行拜年都有得賺里數！2月12日至3月8日期間，乘搭Uber Taxi 行程即有機會贏取高達800,000「亞洲萬里通」里數，可換走4套歐洲商務來回機票！新用戶新春期間更可賺取888里數獎勵，另外用戶更可每程出行可賺取20里數，往返機場更可賺40里數！即睇詳情。

Uber Taxi x 國泰新春里數活動 即日起至 3 月 8 日，Uber 用戶只需與國泰會員賬戶連結，於香港乘搭及完成一趟Uber Taxi行程，即有機會贏走額外「亞洲萬里通」里數。 本次活動將送出超過1,000萬里數，共設10個獎賞級別，最高可獨得800,000 里數終極大獎，足以兌換4套往返歐洲的商務艙機票！每位用戶最多可累積8次獲獎機會。搭得愈多，中獎機率愈高。趁新年期間多搭Uber Taxi拜年，增加中獎勝算！

馬年新用戶額外送888里數 精彩獎賞驚喜不斷！喜迎馬年，首次註冊Uber App的新用戶只要成功連結國泰會員賬戶，並於即日至3月8日活動期間，完成首趟Uber Taxi行程，即可獲贈寓意「發財」與好運加持的888「亞洲萬里通」里數迎新禮遇。 除了新春限時獎賞，已連結賬戶的用戶在日常生活中亦能持續累積里數！每程香港搭乘Uber Taxi行程，皆可賺取 20「亞洲萬里通」里數；若往返香港國際機場，每趟行程更可獲得雙倍獎勵，賺取40里數。讓每一次出發，都能化作下一趟非凡旅程的里數獎勵。