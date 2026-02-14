澳門美食｜澳門$580起品嚐米芝蓮二星壽司！壽司芳正式登陸美獅美高梅

來自大阪的米芝蓮二星名店「壽司芳」（Sushiyoshi）正式進駐澳門美獅美高梅！餐廳以日本傳統「數寄屋造」建築為靈感，巧妙融匯「枯山水庭園」的靜謐美學，營造出低調奢華的氛圍，約會慶祝必去！餐廳午市及晚市均設有以壽司為主的行政套餐，以及由總廚中之上公起親自設計的招牌廚師發辦套餐，午市套餐由澳門元580起，這個價錢能享用米芝蓮二星美食實在物有所值！

壽司芳正式進駐澳門美獅美高梅

新開幕期間，「壽司芳」特別為食客供應限定的冬季宴席，每道菜式皆展現日本旬味與匠心。先以以福岡「鯖魚豆腐吐司」揭開序幕，選用油脂豐厚的福岡鯖魚，配上以白味噌醃製兩日的京都木棉豆腐，口感細緻濃醇。其後的「揚海老芋配北海道海膽」以香炸海老芋結合北海道海膽，輕覆銀芡汁，入口鬆香層次饒富。緊接登場的「長崎赤貝味噌醬」，以味噌、黃芥末和米醋調出經典和風香氣，凸顯赤貝爽脆鮮甜。重點必食「青森大間吞拿魚刺身」，嚴選日本名產地青森大間鮮魚，配合昆布、北海道山葵、太白胡麻油與青蔥調製醬汁，味道純淨清雅。溫潤的「福岡甘鯛京都蕪菁蒸」則以昆布高湯為底，襯托京野菜蕪菁蓉、銀杏與木耳，散發細膩鮮甜，帶出冬日暖意。甜品方面，「鵝肝雪糕配魚子醬」將濃郁與鹹鮮交織出奢華口感，令人回味。壽司盛宴以千葉金目鯛、岡山牡蠣、青森吞拿魚腩及佐賀小肌等每日新鮮空運漁獲壓軸登場，展現對季節食材與產地精神的極致追求。



餐廳採用預約制席前廚師發辦套餐形式，確保每位賓客均享有最細緻的用餐安排。午市及晚市均設有以壽司為主的行政套餐，以及由總廚中之上公起親自設計的招牌廚師發辦套餐。午市套餐售價分別為每位澳門元580*及澳門元1,380*；晚市套餐售價分別為每位澳門元980*及澳門元2,580*，敬請提前訂座。