PizzaExpress新春限定菜單 意式美饌注入節慶寓意 金玉滿堂海鮮薄餅/黃金菠蘿包/糖不甩麵包球

今年PizzaExpress於新春菜譜送上一道道真摯祝福。新春單點美食由栗子南瓜湯暖心揭幕，絲滑南瓜與香甜栗子以松露油點綴，寓意來年豐盛圓滿；玩味十足的黃金菠蘿包則是驚喜之作，將港式酥脆外皮與招牌麵包球巧妙結合，佐以金黃牛油芝士醬，象徵財運亨通。

主菜方面，金玉滿堂海鮮薄餅以鮮甜蝦肉與蜆肉，佐以特製 XO 醬與三種芝士，交織鮮美層次。此外，法式油封鴨配松露油醋汁以低溫慢煮，肉質柔嫩，而意式海鮮湯長通粉則匯聚多款海鮮精華，呈現地中海風情。最後，別錯過驚喜十足的甜品糖不甩麵包球，經典的花生粉、椰絲與煉奶，還原童年滋味，為團年飯畫下最甜蜜的句號。

農曆新年2人套餐為$528，4人套餐為$888，由即日起至3月2日透過堂食、 PizzaExpress外賣系統或外賣平台供應。Citi Bank信用卡客戶更享外賣9折禮遇。