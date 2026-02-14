PizzaExpress新春限定菜單 意式美饌注入節慶寓意 金玉滿堂海鮮薄餅/黃金菠蘿包/糖不甩麵包球

今年團年飯想來點不一樣？PizzaExpress今年推出全新「Hearts together, Year ahead」新年企劃，於正宗意式佳餚注入新春節慶寓意，結合本地傳統文化，於即日起至3月2日呈獻限時新春限定菜單，即睇詳情。
正宗意式美饌 結合本地飲食文化
今年PizzaExpress於新春菜譜送上一道道真摯祝福。新春單點美食由栗子南瓜湯暖心揭幕，絲滑南瓜與香甜栗子以松露油點綴，寓意來年豐盛圓滿；玩味十足的黃金菠蘿包則是驚喜之作，將港式酥脆外皮與招牌麵包球巧妙結合，佐以金黃牛油芝士醬，象徵財運亨通。
主菜方面，金玉滿堂海鮮薄餅以鮮甜蝦肉與蜆肉，佐以特製 XO 醬與三種芝士，交織鮮美層次。此外，法式油封鴨配松露油醋汁以低溫慢煮，肉質柔嫩，而意式海鮮湯長通粉則匯聚多款海鮮精華，呈現地中海風情。最後，別錯過驚喜十足的甜品糖不甩麵包球，經典的花生粉、椰絲與煉奶，還原童年滋味，為團年飯畫下最甜蜜的句號。
農曆新年2人套餐為$528，4人套餐為$888，由即日起至3月2日透過堂食、 PizzaExpress外賣系統或外賣平台供應。Citi Bank信用卡客戶更享外賣9折禮遇。
會員專享優惠
PizzaExpress Club會員更享多重禮遇，免費入會可獲價值$217的迎新優惠，活動期間更可以Dough積分以低至半價換購多款新年限定菜式。