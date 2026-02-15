熱門搜尋:
安全帶 二手樓 農曆新年2026 委內瑞拉 網上熱話 大埔宏福苑五級火 新店關注組 周顯 健身 行山路線 C觀點 日本旅遊 減肥 SIERRA SEA

生活
出版：2026-Feb-15 10:00
更新：2026-Feb-15 10:00

深圳好去處｜盤點2大免費兒童公園 醒獅樂園/黃色幾何兒童遊樂場

Joe45
深圳近年新設不少兒童公園，除了佔地面積大，設計主題亦相當有新意。對於香港的家長及小朋友來說，不失為新選擇。以下推薦2大深圳免費兒童公園，即看下文！

去玩了宝安公园东的醒狮乐园娃上吐下泻 1 小奕小铭 来自小红书网页版 (1)

深圳近年新設不少兒童公園。（小紅書圖片）

深圳好去處｜寶安公園醒獅樂園 

以嶺南醒獅文化為主題的寶安公園醒獅樂園，絕對是新春親子好去處。公園佔地4000平方米，設有16種遊樂設施，包括全場焦點巨型獅頭滑梯、粉紅沙池、攀爬網、韆鞦及旋轉轉盤等，最適合小朋友放電。公園更於晚上7點半舉行「3D夜光獅秀」，訪客可觀賞到「獅子張嘴吐火」的震撼畫面。

地址：寶安公園東門

地址：寶安公園東門

交通方法：地鐵12號綫上川站B出口、5號綫洪浪北站C出口

深圳好去處｜黃色幾何兒童遊樂場

備受港人歡迎的福田區亦有「放電好去處」。位於地鐵福星站及崗廈站附近的幾何兒童遊樂場近月重新開放。公園以淡黃為主色調，隨手一拍，即可獲得明信片級的照片。場內設有豐富遊樂設施，當中包括球形攀爬架、韆鞦、平衡木及沙池，平衡打卡及玩樂需求。小朋友「放電」首選設施必屬球形攀爬架，他們可以不斷鑽、爬、攀、轉攀爬架，必定玩得不亦樂乎。公園同時設有大草坪，歡迎訪客在此野餐，享受春日的悠閒時光。

地址：福田區福田街道深圳中心公園內（南側）

地址：福田區福田街道深圳中心公園內（南側）

交通方法：地鐵11號線福星站A口步行約15分鐘、

地鐵110號線崗廈站G口步行約19分鐘、

搭巴士到福濱新村、福濱新村西站或福田南站

