深圳好去處｜盤點2大免費兒童公園 醒獅樂園/黃色幾何兒童遊樂場

深圳近年新設不少兒童公園，除了佔地面積大，設計主題亦相當有新意。對於香港的家長及小朋友來說，不失為新選擇。以下推薦2大深圳免費兒童公園，即看下文！

以嶺南醒獅文化為主題的寶安公園醒獅樂園，絕對是新春親子好去處。公園佔地4000平方米，設有16種遊樂設施，包括全場焦點巨型獅頭滑梯、粉紅沙池、攀爬網、韆鞦及旋轉轉盤等，最適合小朋友放電。公園更於晚上7點半舉行「3D夜光獅秀」，訪客可觀賞到「獅子張嘴吐火」的震撼畫面。

地址：寶安公園東門

交通方法：地鐵12號綫上川站B出口、5號綫洪浪北站C出口

深圳好去處｜黃色幾何兒童遊樂場

備受港人歡迎的福田區亦有「放電好去處」。位於地鐵福星站及崗廈站附近的幾何兒童遊樂場近月重新開放。公園以淡黃為主色調，隨手一拍，即可獲得明信片級的照片。場內設有豐富遊樂設施，當中包括球形攀爬架、韆鞦、平衡木及沙池，平衡打卡及玩樂需求。小朋友「放電」首選設施必屬球形攀爬架，他們可以不斷鑽、爬、攀、轉攀爬架，必定玩得不亦樂乎。公園同時設有大草坪，歡迎訪客在此野餐，享受春日的悠閒時光。