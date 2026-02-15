熱門搜尋:
生活
出版：2026-Feb-15 16:00
更新：2026-Feb-15 16:00

網上熱話｜男朋友送返屋企後主動索取1物 港女拒絕後捱轟「唔care我」 網民：仲唔分手？

Nose 44

兩性之間的關係與相處一向都是一門高深學問，只因大家的期望或價值觀不同的話，很容易會演變成衝突和矛盾，嚴重更會分手收場。早前，一位港女在社交平台上發文，直指男朋友雖然會堅持送自己回家，十足廿四孝男友，但就會在送到屋企樓下後主動索取1物，令大批網民不禁留言鬧爆問「幾時分手」。

圖片來源：電影《前度》劇照

男朋友送返屋企後主動索取1物

情侶拍拖時，男方應否送女朋友回家一向都是具爭議性的話題，只因路程上可能會耗費更多精力、時間甚至是車費。早前，一位港女在社交平台上發文，劈頭直接問一眾網民「想問你地男朋友見親面會唔會送你返屋企？」，只因男友一向以「想見佢耐啲」為由堅持送她回家，但就會在送到樓下後主動問發文者「拎返車錢」，令發文者略感不解。

圖片來源：Threads1

圖片來源：Threads

港女拒絕後捱轟「唔care我」

發文者憶述男朋友「有次腳痛，我叫佢唔洗送我」，惟男朋友仍然「跟住我上車，送到我返屋企之後佢話腳痛叫我比錢佢call uber」。當時發文者就斷言拒絕，並沒有向男朋友提供車費，而男朋友事後就嬲爆斥責她「唔care佢」。

圖片來源：JTBC《我的ID是江南美人》劇照

網民嬲爆：佢care嘅都唔係你

發文者在言談間並沒有生氣，僅想用親身經歷問一眾網民「點睇」，惟大部分網民就睇到眼火爆，直言「乜Ｘ嘢垃圾男朋友？」、「送唔送返屋企都可以，但收返車錢呢下大kam」、「咁你有無收返佢車錢，話晒你都有搭車出去見佢」、「你地分手啦，一係你問佢攞返錢『我今日化咗妝，同埋坐車出嚟見你，總共係幾多錢，你PayMe俾我呀』，亦有人表示「你男朋友好重視你俾嘅車費」，在質疑發文者不重視他的同時，他所重視的亦只是車費。

圖片來源：TVB《回歸》劇照

