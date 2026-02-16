熱門搜尋:
生活
出版：2026-Feb-16 14:00
更新：2026-Feb-16 14:00

慈善紋身︱尖沙咀金普頓酒店Swim Club《Ink Support Fundraiser》企劃 收益幫助弱勢兒童醫療與教育支援

SPRING 07

慈善紋身︱尖沙咀金普頓酒店Swim Club《Ink Support Fundraiser》企劃 收益幫助弱勢兒童醫療與教育支援

尖沙咀金普頓酒店於3月舉辦首個紋身藝術企劃，為藝術愛好者提供了一個全新體驗平台。活動將創意轉化為可觸、可感的藝術形式，讓參與者能夠親自收藏獨特的紋身作品。

酒店於下月定為藝術月，於368日期間，攜手Whos Nosey Tattoo Studio，於天台池畔酒吧Swim Club開辦第二屆《Ink Support Fundraiser》快閃紋身企劃活動。6位紋身藝術家Yeeki ChunnTJSzeJackyKash坐鎮，將在酒店空間內創作，並把藝術注入肌膚與環境之中，以針墨銘刻善意印記。

活動以先到先得限量快閃形式進行，紋身圖案定價港幣8002,000元，將身體化作畫布，繪上藝術月的痕跡，隨身延續。活動全數收益將捐予本地慈善團體「開心樹社會服務」，為弱勢兒童提供醫療與教育支援，回饋城市。除紋身體驗外，Swim Club酒吧特別供應香港藝術月專屬餐飲菜單，層疊創意與社會責任，奏出獨有的藝術脈動。紋身快閃開放予公眾參與，無需預約，接受紋身服務人士必須年滿18歲。

此外，到場人士不彷參觀酒店陳列的藝術展品，當中必看作品包括Cynthia Mak 的手工編織雕塑，懸置大堂旋轉梯上，以維港浮標的「安全橙」與海軍藍致敬守護海域的堅韌精神；許開嬌(Angel Hui)的《Embroidery on Plastic Bags》系列，重現金魚街的如電影般的景象，為休息間注入都會詩意；而 Julie Progin 於金普頓海景套房的版畫，重新編序及拼貼日常物件，捕捉香港街頭的即興律動。

Ink Support Fundraiser》詳情：

日期：368(中午12時至下午5)

地點：香港尖沙咀中間道11號香港尖沙咀金普頓酒店50Swim Club

票價：免費入場

查詢：Swim Club Reservations

