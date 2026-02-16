慈善紋身︱尖沙咀金普頓酒店Swim Club《Ink Support Fundraiser》企劃 收益幫助弱勢兒童醫療與教育支援

尖沙咀金普頓酒店於3月舉辦首個紋身藝術企劃，為藝術愛好者提供了一個全新體驗平台。活動將創意轉化為可觸、可感的藝術形式，讓參與者能夠親自收藏獨特的紋身作品。

酒店於下月定為藝術月，於3月6至8日期間，攜手Who’s Nosey Tattoo Studio，於天台池畔酒吧Swim Club開辦第二屆《Ink Support Fundraiser》快閃紋身企劃活動。6位紋身藝術家Yeeki 、Chunn、TJ、Sze、Jacky和Kash坐鎮，將在酒店空間內創作，並把藝術注入肌膚與環境之中，以針墨銘刻善意印記。

活動以先到先得限量快閃形式進行，紋身圖案定價港幣800至2,000元，將身體化作畫布，繪上藝術月的痕跡，隨身延續。活動全數收益將捐予本地慈善團體「開心樹社會服務」，為弱勢兒童提供醫療與教育支援，回饋城市。除紋身體驗外，Swim Club酒吧特別供應香港藝術月專屬餐飲菜單，層疊創意與社會責任，奏出獨有的藝術脈動。紋身快閃開放予公眾參與，無需預約，接受紋身服務人士必須年滿18歲。