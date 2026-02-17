2026生肖運程｜李應聰師傅預測 鼠要謹慎 牛吉星旺 虎貴人弱

李應聰師傅根據古人太歲詩，預測赤馬年十二生肖運程，他指屬鼠人士今年「沖太歲」，容易破財；屬牛人士雖然「害太歲」，但吉星拱照情況大好；屬虎人士流年因為凶星多，凡事該低調進行。

生肖鼠 ( 沖太歲 ) ：情勢波動大，投資創業要謹慎 屬鼠的朋友在馬年屬「子午相沖」(沖太歲)，今年命宮又坐正「歲破」，會出現很多不開心的事情，加上「大耗」這顆星，代表容易破財，投資創業需要極度小心，而且很多錢要花，盡可能將錢放入定期存款，或一些穩妥派息基金。 事業方面，有一顆有「唐符」吉星助力，代表容易升職，或者容易創業，但受「歲破」影響，因此事業發展不暢順。此外還要留意「劍鋒」，這顆星代表容易血傷流血，因此不宜進行帶有危險性活動，例如是騎馬、滑雪、攀石、笨豬跳、跳傘等。

姻緣今年受沖太歲影響，情勢比較動盪，感情會出現大變化，若果本身與伴侶感情相處已出現問題，今年會有不好情況出現，因此盡量忍讓。如果有道教信仰，可以去一些大廟攝太歲，求一道平安符帶在身，減輕太歲殺傷力。 年份：1948、1960、1972、1984、1996、2008、2020

生肖牛 ( 害太歲 ) ：吉星拱照，把握衝刺 屬牛的朋友今年「害太歲」，雖屬犯太歲但流年不一定差，因為有「天德、紫微、太陽」三大吉星助力，今年運程相當不錯，天德貴人這顆大吉星，可壓制所有「害太歲」不利現象，只要虛心向人請教、事業有一定發展。 在職場上，因為有「紫微、天德」兩顆吉星，表示有貴人扶持，容易得到老闆上司加持賞識。「太陽」是熱能最強的星，因此雖然有「火星」、「暴敗」等凶星，卻發揮不了威力，小人的挑釁起不到作用，無法作惡。

命宮還有「紅鸞、天喜」等喜慶星出現，今年桃花突別旺盛，單身朋友較易遇到意中人，本身拍拖有機會結婚添丁，容易有喜慶事情出現。今年屬牛朋友大部分人都大吉大利，事業方面各方面都有好發展，可以努力衝刺。 年份：1949、1961、1973、1985、1997、2009、2021

生肖虎 ( 合太歲 ) ：貴人力弱，諸事小心 屬虎的朋友在丙午赤馬年「三合太歲」，今年運勢不是那麼理想，因為合代表團結。今年虎人身邊凶星比較多，代表身邊容易聚著一班小人，出現不停纏繞的現象，加上吉星「三台、將星、驛馬」助力較弱，不能解決太多問題，職場上易與上司同事不和，而且是非較多。 自身方面，因為「白虎、飛廉」等凶星影響，今年盡量避免戶外活動，不要接觸帶有危險性質的運動，如騎馬、滑雪、攀石、降落傘、擊流等。還有「官符」在命宮，小心容易犯官非，如坐巴士不記得綁安全帶，就要特別留意。今年屬虎人士「三台無力」貴人力弱，甚麼事情都要靠自己，各方面都需要比較保守低調。

年份：1950、1962、1974、1986、1998、2010、2022