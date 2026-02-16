香港製造手工氈酒創新典範——N.I.P無名氏 新推港式風味氈酒「鴛鴦」

在香港鰂魚涌的工業區內，有一個低調卻非凡的故事正在上演。由前律師Nic Law與品牌顧問Jeremy Li於2019年創立的N.I.P無名氏，以其獨特的都市農耕概念和對本土風味的追求，迅速在國際烈酒舞台上嶄露頭角。在2025年的三藩市世界烈酒大賽中，其「無名氏城香氈酒」榮獲雙金獎，成為香港驕傲。

N.I.P無名氏的成功背後，是兩位創辦人對夢想的堅持。他們放棄穩定職業，親手打造出香港首間手工蒸餾酒廠，並以德國手工銅製蒸餾器「April」為核心設備，經歷16個月艱辛才完成安裝。N.I.P氈酒以精湛的六部曲工藝聞名，包括浸泡、蒸餾控溫、回流提純、蒸氣萃取等，並融入本地特色草本，如龍井、陳皮等，展現獨特的香港風味。此外，N.I.P還與插畫家Kathy Lam合作推出貓茶氈酒系列，結合茶香與藝術，為品牌注入更多創意與活力，完美詮釋香港精神。