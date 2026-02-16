香港製造手工氈酒創新典範——N.I.P無名氏 新推港式風味氈酒「鴛鴦」

在香港鰂魚涌的工業區內，有一個低調卻非凡的故事正在上演。由前律師Nic Law與品牌顧問Jeremy Li於2019年創立的N.I.P無名氏，以其獨特的都市農耕概念和對本土風味的追求，迅速在國際烈酒舞台上嶄露頭角。在2025年的三藩市世界烈酒大賽中，其「無名氏城香氈酒」榮獲雙金獎，成為香港驕傲。
N.I.P無名氏的成功背後，是兩位創辦人對夢想的堅持。他們放棄穩定職業，親手打造出香港首間手工蒸餾酒廠，並以德國手工銅製蒸餾器「April」為核心設備，經歷16個月艱辛才完成安裝。N.I.P氈酒以精湛的六部曲工藝聞名，包括浸泡、蒸餾控溫、回流提純、蒸氣萃取等，並融入本地特色草本，如龍井、陳皮等，展現獨特的香港風味。此外，N.I.P還與插畫家Kathy Lam合作推出貓茶氈酒系列，結合茶香與藝術，為品牌注入更多創意與活力，完美詮釋香港精神。
2026 年頭炮：貓茶氈酒第三話 - 「鴛鴦」
2026 年，貓茶氈酒推出第三話「鴛鴦」，以全新方式詮釋氈酒與港式經典飲品的結合。這款氈酒以杜松子、檸檬、青檸、玫瑰與蘋果為基底，融合兩種頂級茉莉花茶——茉莉龍珠與毛峰香片，再加入本地烘焙的埃塞俄比亞阿貝果娜西達摩咖啡，呈現層次豐富的風味。設計靈感來自香港茶餐廳的經典飲品「鴛鴦」，茉莉的優雅香氣與咖啡的杏桃、白花及伯爵茶韻味相得益彰，重塑傳統鴛鴦的神髓。酒標上的貓狗形象象徵著不同元素的完美融合，帶來獨特且和諧的味覺體驗。無論是純飲或調製成氈酒湯力，「鴛鴦」都能展現其細膩變化，為品酒者帶來前所未有的茶酒咖啡風味。「鴛鴦」單瓶售價為 $598，禮盒裝則為 $698。
銷售點
大型連所超市百佳及惠康集團、CitySuper、HK Liquor Shop、HKTVmall、崇光百貨、香港機場Duty Zero。