2026生肖運程｜李應聰師傅預測 兔貴人旺 龍要低調 蛇易生病

李應聰師傅根據古人太歲詩，預測赤馬年十二生肖運程，他指屬兔人士今年貴人助力強，各方面形勢大好；屬龍人士則冇吉星助力，凡事皆要低調處理，更須注意家中長者身體；屬蛇人士今年病星入宮，幸有吉星扶持，最後也能化險為夷。

生肖兔 ( 破太歲 ) ：貴人助力，適宜大力發展

屬兔的朋友今年與太歲「卯午相破」，雖然被稱為「破太歲」，但這一年卻是非常有利的一年。吉星「天喜」和「天德」坐鎮命宮，為你帶來強勁貴人助力，特別是各種喜慶事宜，層出不窮地發生。

在姻緣方面，本身若未有伴侶的朋友，今年將會迎來桃花運；而對於已經在穩定關係中的朋友，結婚的機會將非常高。那些已經成家的朋友，要求添丁方面也會特別順利。

隨著桃花運旺盛，屬兔人士在人際關係上也會格外暢旺。特別是經紀行業或演藝界工作的朋友，更能夠獲得一線機會。今年無論是事業、名聲、人緣、財運等多個方面，都有理想發展前景。這一年充滿希望和機會的流年，應把握每一個可能的機會。