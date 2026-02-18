2026生肖運程｜李應聰師傅預測 兔貴人旺 龍要低調 蛇易生病

李應聰師傅根據古人太歲詩，預測赤馬年十二生肖運程，他指屬兔人士今年貴人助力強，各方面形勢大好；屬龍人士則冇吉星助力，凡事皆要低調處理，更須注意家中長者身體；屬蛇人士今年病星入宮，幸有吉星扶持，最後也能化險為夷。
生肖兔(破太歲)：貴人助力，適宜大力發展
屬兔的朋友今年與太歲「卯午相破」，雖然被稱為「破太歲」，但這一年卻是非常有利的一年。吉星「天喜」和「天德」坐鎮命宮，為你帶來強勁貴人助力，特別是各種喜慶事宜，層出不窮地發生。
在姻緣方面，本身若未有伴侶的朋友，今年將會迎來桃花運；而對於已經在穩定關係中的朋友，結婚的機會將非常高。那些已經成家的朋友，要求添丁方面也會特別順利。
隨著桃花運旺盛，屬兔人士在人際關係上也會格外暢旺。特別是經紀行業或演藝界工作的朋友，更能夠獲得一線機會。今年無論是事業、名聲、人緣、財運等多個方面，都有理想發展前景。這一年充滿希望和機會的流年，應把握每一個可能的機會。
年份：1951、1963、1975、1987、1999、2011、2023
生肖龍：凶星較多，盡量低調保平安
屬龍的朋友今年雖然與太歲無沖無害，但今年凶星比較多，有「天狗、寡宿」等星，又有「血刃、月煞」，代表容易受金屬利器所傷或見血，不過有「解神」這顆吉星，去到危難的時都有人出手幫助，所以處事處世要小心保守。
今年屬龍人士須要注意人際關係，因為容易與人產生磨擦，尤其在工作環境方面，建議與同事保持良好的溝通，避免衝突。在新的法規下，也需小心，留意因不經意的行為，而受到罰款或法例。
由於有「喪門」星影響，今年家中可能面臨白事，特別要留意長輩，他們健康或會出現不理想情況，建議主動提醒他們身體檢查，以確保健康狀況良好。屬龍朋友今年凡事都要低調一點、保守一點，就可以盡量保平安。
年份：1952、1964、1976、1988、2000、2012、2024
生肖蛇(會太歲)：病星纏繞，幸有吉星化解
屬蛇的朋友今年「會太歲」，雖然凶星較多，如「蒙神、哭殺、病符」，即是今年容易比較多病的一年，最好年初去做身體檢查，有病都可以及早醫治，加上有「紫微、太陰」這兩顆大吉星，即是說有貴人扶持，就算有病都會遇到好醫生。
太歲詩所寫的「朝神嘆息席歡呼」，可解開始時有些事情進展不順，但下半年開始慢慢好轉。屬蛇朋友要記緊，上半年運勢不是那麼順利，特別容易生病，有甚麼事就及早醫治，不要掉以輕心，下半年開始就會好轉。
年份：1953、1965、1977、1989、2001、2013、2025