藝術香港︱東方古箏與西方爵士的交響 《The Blue Study Live》賀年fusion show

古箏演奏家楊程皓(Grammy Yeung)，將聯同兩位爵士音樂家鋼琴/鍵盤手駱敬武、鼓手郭兆恆、大提琴蕭偉(Justin)中，呈現一場富創意的農曆新年演出《The Blue Study Live》卷二．第六章：賀年融合ft.箏．爵士。演奏會嘗試把東、西方音樂元素融合，以西方樂器和手法來演奏東方樂曲，帶來別開生面的fusion音樂會。

The Blue Study主理人蕭偉中，在策劃今次音樂會時，從當代爵士視角出發，玩奏充滿節慶氣氛的音樂。在音樂會裡，風格不但覆蓋的美國jazz、巴西的bossa nova及阿根廷的tango等，亦為傳統旋律注入嶄新和聲色彩，在節奏的空間中即興演出，旋律卻保留節日的喜慶氣氛，展現溫暖靈動音樂氛圍。