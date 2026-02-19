藝術香港︱東方古箏與西方爵士的交響 《The Blue Study Live》賀年fusion show

古箏演奏家楊程皓(Grammy Yeung)，將聯同兩位爵士音樂家鋼琴/鍵盤手駱敬武、鼓手郭兆恆、大提琴蕭偉(Justin)中，呈現一場富創意的農曆新年演出《The Blue Study Live》卷二．第六章：賀年融合ft.箏．爵士。演奏會嘗試把東、西方音樂元素融合，以西方樂器和手法來演奏東方樂曲，帶來別開生面的fusion音樂會。
The Blue Study主理人蕭偉中，在策劃今次音樂會時，從當代爵士視角出發，玩奏充滿節慶氣氛的音樂。在音樂會裡，風格不但覆蓋的美國jazz、巴西的bossa nova及阿根廷的tango等，亦為傳統旋律注入嶄新和聲色彩，在節奏的空間中即興演出，旋律卻保留節日的喜慶氣氛，展現溫暖靈動音樂氛圍。
香港大學及香港演藝學院畢業的楊程皓，是當下炙手可熱的古箏演奏家，近年舉辦過多場個人古箏獨奏會，更與不少專業樂團合作。而擔任音樂改編及低音大提琴演奏的Justin，是位跨領域藝術家，他將以其細膩而具跨界視野的音樂語言，為古箏與爵士樂隊之間建立音樂對話，使演出既踏實又充滿探索性。
而兩位音樂家駱敬武、郭兆恆的加入，將為《The Blue Study Live》的演出，呈現更具層次感的演奏。這場演出不僅東、西方音樂文化間深厚的對話，更是一場兼具傳統與創新的演出，讓樂迷在新年之際，共同共享這場聲音盛宴，迎接充滿希望的新年。
《The Blue Study Live》卷二・第六章：賀年融合 ft. 箏・爵士詳情：
日期：2月28日(晚上7時30分)
地點：九龍深水埗石硤尾白田街30號 JCCAC L4-17
票價：$180、$100(學生)