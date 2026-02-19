日本旅遊｜愛酒之人必到！Shishi-Iwa House全新品酒體驗團 品嘗日本頂尖釀酒工藝/走入11個葡萄酒莊

今時今日港人到外地旅遊，更熱衷於尋找鮮為人知的獨特體驗。以建築美學聞名的度假酒店Shishi-Iwa House今年初夏將呈獻全新「日本之最」酒香微醺體驗團，糅合文化傳承、自然風光與個人化體驗，帶領各位領略日本匠人精神和當地文化。即睇詳情！

全新「日本之最」酒香微醺體驗團 獨家體驗將於2026年5月31日至6月4日舉行，旅程於有着悠久日本葡萄酒釀造歷史的長野縣和山梨縣展開，這場跨越兩縣的感官之旅，由Shishi-Iwa House及其旗艦餐廳Shola的專家團隊策劃。帶領賓客走入高海拔葡萄園以及百年酒莊，與釀酒師深入交流，細聽釀酒師如何傳承其發酵工藝，訴說當地獨特的風土之美，以及對佳釀的極致追求。 旅程以長野縣爲起點，這裡的葡萄園憑藉高海拔地勢、礦物質豐富的火山土壤及清涼氣候，孕育出口感清新、張力十足的葡萄酒，使長野縣成爲日本葡萄酒重要產地。隨後行程向南延伸至山梨縣勝沼町，這裡的葡萄酒釀造歷史可追溯至19 世紀末，被譽為日本葡萄酒的發源地。行程中除了品嘗各種頂尖酒瓖外，更可親身了解酒莊如何實踐可持續發展理念，一窺日本發酵工藝的奧秘。

重點行程 98WINEs(山梨縣)：榮登2025年「世界50 大酒莊」第20位，同年更獲選爲「亞洲最佳葡萄園」。它們利用重力釀造法，致力以最少程度的人爲干預保留葡萄酒最純粹的自然風味。 椀子葡萄酒莊園(長野縣)：名列2025年「世界50大酒莊」第46位，以高海拔種植聞名，其生產的莎當妮(Chardonnay)與梅洛(Merlot)屢獲國際殊榮。 三得利登美之丘葡萄酒廠(山梨縣)：於1909 年創立的傳奇名莊，由三得利 (Suntory)經營，始終秉持著「從葡萄園到餐桌」的理念。賓客不但可參觀葡萄園，還可品味超過20款自家釀製的優質葡萄酒。

丸木酒莊(山梨縣)：日本現存歷史最悠久的葡萄酒莊，始創於1891年。酒莊嚴守傳承百年的細緻農耕之道，旨在把葡萄的天然風味毫無保留的呈現。 七賢酒造(山梨縣)：自1750年創立以來，七賢酒造以清澈甘甜的南阿爾卑斯山泉水，釀造入口柔潤的清酒。賓客將在這裡享用私人品酒午宴，以時令美饌配搭多款招牌清酒。