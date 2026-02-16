農曆新年營業食店合集 日本過江龍漢堡 / 24小時牛肉飯 / 人氣居酒屋｜農曆新年2026

農曆新年營業日本料理合集 日本過江龍漢堡 / 24小時牛肉飯 / 人氣居酒屋｜農曆新年2026

農曆新年大家四處去拜年，拜完年都會順便醫肚，為大家搜羅年初一至年初三紅假都照常營業的旺區日食店，有最新日本過江龍漢堡餐廳、人氣24小時牛肉飯店、旺角創意和食居酒屋，方便日食控隨時「搵食」。

申子居酒屋創意佐酒小食 旺角及銅鑼灣人氣申子居酒屋最近換上新餐牌，增加創意和食，保留受歡迎名物。旺角店年初一至年初三都照開，收費亦如常；銅鑼灣店年初四才啟市。特色創意和食包括海葡萄冰菜沙律、芝士甜蝦、牡丹蝦脆脆、煙熏鯛魚、一口千層豚肉球、滋養蠔、鯛魚茶漬飯/海皇炒蒟蒻麵以及甜品，並附上清酒/清酒Cocktail兩杯，以上菜式亦供單點。其中熟成鯛魚刺身加上煙熏，令魚肉風味更豐富；鮮甜牡丹蝦刺身佐以薄脆鱈魚片，一脆一滑帶出對比效果。

申子居酒屋（旺角店）

地址 : 旺角黑布街74-76號地下1號舖

訂座 : 59989188

挽肉と米始祖「山本漢堡」 在日本有逾20間分店，香港首店的漢堡混合澳洲安格斯牛肉和西班牙豚肉，每天早上在餐廳廚房內新鮮現絞漢堡扒，即點即煎，先煎後焗鎖著肉汁，保持味道新鮮。記者推介辛味明太子漢堡扒，肉質嫩滑的漢堡扒鋪滿滋味的明太子醬，與漢堡肉汁配合得天衣無縫。以石鍋盛載的經典山本漢堡扒，上層覆蓋荷蘭醬梳乎厘，切開流出三重芝士，混合藍芝士、車打芝士及Mozzarella，集合特濃的芝士鹹香，又嘗到芝士融化的豐富感。秘製醬汁用味噌及和風高湯調製而成，肉汁濃郁帶輕微黑椒辛香，套餐白飯可以無限續添。

「山本漢堡」香港1號店 地址： 香港將軍澳唐賢街9號PopCorn 1期1樓F23號舖 營業時間：上午 8 時至晚上 10 時（最後點餐時間為晚上 9 時 30 分）

松屋牛肉飯全線照常營業 松屋全線分店包括佐敦、旺角、深水埗及屯門四間分店，於年初一、二、三每日照常營業，營業時間不變，佐敦及旺角店照例24小時，每間店早餐時段開始供應牛肉早餐。最近松屋新推黃金薯角牛油香蒜雞肉定食($75)，配上粒粒鬆軟焗薯角、特製蒜香醬油及日本產牛油，秘方由日本松屋直送，定食附上白飯、沙律及味噌湯。

松屋(佐敦店) 地址：佐敦彌敦道219號莊士倫敦廣場地下6至9號舖 營業時間：24小時 松屋(長沙灣店) 地址 : 深水埗青山道217至235號映築地下5號舗 營業時間：早上8時至晚上10時30分（最後點餐晚上10時） 松屋(旺角店) 地址：旺角砵蘭街240-244號MPM文華商場1樓B號舖 營業時間：24小時 松屋(屯門店) 地址：屯門屯盛街1號屯門市廣場G/F G047-G053號舖 營業時間：早上8時至晚上10時（最後點餐晚上9時30分）

全線 Sukiya 照常營業 全港約有24間分店，早上9時就開始營業供應牛肉早餐。根據官網資料，旺角、油麻地、佐敦、新蒲崗、尖沙咀金馬倫道、灣仔莊士敦道店、荃灣沙咀道店、大圍店均是24小時營業。AEON Kornhill店農曆新年期間營業時間稍為調整，年初一開放時間為下午12時至晚上8時。馬年推出新品有照燒三文魚丼、溫泉蛋照燒三文魚丼、牛肉照燒三文魚丼，採用挪威三文魚腩配以秘製照燒醬烤成，甘香肥美。愛吃辣味的可以揀麻婆茄子牛丼，以豆板醬及辣椒燴煮，分別配上香炸蒜頭、溫泉蛋，麻香四溢撈飯慈味。

其他新春照常營業連鎖餐廳、快餐店

壽司郎新春期間照常營業

譚仔三哥雲南米線 初一（2月17日）至初三（2月19日）分店照常營業，初一至初三設加一服務費，服務費及總金額以四捨五入計算，適用於店內及手機點餐之堂食及外賣自取惠顧。 全線分店初四啟市，回復正常營業時間 (葵涌九龍貿易中心及牛頭角海濱匯除外，將於初七啟市) 。