年初四接財神迎灶神7大禁忌 迎神吉時/一生肖人士需避忌

農曆新年的正月初四（2月20日），大家都要開始收拾心情復工。不過在傳統習俗之中，初四是迎灶神（灶君）回府，以及深夜「搶路頭」接財神的重要日子。民間相信，若當日做法得宜、避開禁忌，便能為來年討個好意頭，寓意家宅平安、財運順遂。以下整理初四常見習俗與注意事項，迎神前不妨先了解清楚。

迎灶神的習俗與禁忌 相傳灶君於年廿四「上天言好事」，至正月初四返回人間，因此有「送神早，接神遲」的說法。迎灶神一般會選在午後進行，例如：下午 13:00 - 15:00（未時）或下午 15:00 - 17:00（申時）象徵恭迎神明歸位。

忌出遠門（灶神查戶口）： 俗話說「送神早，接神遲」，初四下午迎接灶神回民間後，傳說灶神會點名「查戶口」。因此初四不宜全家外出遠行，因民間流傳灶神回府後會「查戶口」，若家人不齊整，象徵來年欠缺圓滿。 忌在廚房吵架、動怒： 廚房氣氛同樣重要。灶神主管一家飲食與煙火氣，若在廚房內爭吵動怒、打罵孩子，甚至哭鬧，都被視為對神明不敬。初四當日宜保持語氣平和，避免口角。 忌爐灶不潔與衣衫不整： 環境方面，爐灶與廚房應保持整潔，不堆積廚餘雜物，衣著亦要端莊整齊，不宜衣衫不整或在廚房更衣，以示尊重。

忌浪費食物： 節儉是迎灶神的另一層寓意。傳統上初四有吃「折羅」的習俗，即把過年剩餘飯菜重新翻熱或合煮成一鍋大雜燴，象徵不浪費食物、勤儉持家。民間認為，珍惜糧食能得灶神歡心，來年自然衣食無憂。



接財神習俗與禁忌 除迎灶神外，初四深夜亦是接財神的重要時段。不少商戶會在晚上11時至凌晨1時的「子時」上香，俗稱「搶路頭」，寓意搶先迎得一年財運。 忌室內昏暗： 接財神當晚宜保持燈火通明，象徵前途光亮、財源廣進，避免室內昏暗沉沉，以免財氣不入。

忌小氣自私： 財神被視為喜歡熱鬧與和氣的神明，因此初四亦忌小氣自私。與親友分享糖果餅乾，多說吉祥話，寓意人緣與財運並旺。 忌摔壞東西： 過年期間本已忌諱打破器物，接財神這天更要小心，避免象徵「破財」。若不慎打碎物件，可用紅紙包起，並唸一句「歲歲平安」作化解。



2026年初四吉時與注意事項 當日沖煞生肖： 2026年農曆正月初四為乙丑日，按干支推算屬「牛日沖羊」，屬羊人士在點香迎神的一刻可稍作迴避。 迎灶神和接財神吉時 迎灶神建議選在下午1時至5時之間進行，順應「接神遲」的傳統說法，並於日落前完成儀式。至於接財神，則可在深夜子時進行，即晚上11時至凌晨1時跨入初五之際，象徵新一年財運搶先一步到位。



