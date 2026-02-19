譚仔三哥×adidas推精英賽打氣套餐 設應援店/抽球員小卡/送文具套裝菲林相機

譚仔三哥米線連續第二年冠名贊助「三哥全港學界精英足球比賽」，同時首次聯乘 adidas推出「三哥 x adidas 精英賽打氣套餐」，涵蓋3大應援物，包括球員小卡、文具套裝及特別版精英菲林相機。三哥同時將旗下8間分店變身為精英應援主題分店，顧客完成指定動作，即可換領禮物。即看下文！

三哥首次與adidas合作，推出限定「三哥 x adidas 精英賽打氣套餐」。套餐包括自選指定兩餸米線，配以兩隻土匪雞翼及葡萄烏龍茶。米線湯底預設清湯，亦可按個人口味免費轉配其他湯底，熱愛吃辣的朋友亦可另外加辣。餐牌上亦介紹精英球員的心水食材，讓食客深入了解他們的口味。

推 精英應援主題店 送球員小卡/菲林相機

另外，三哥率先將啟德分店變身為精英應援旗艦店，齊集八強的學生運動員為四強賽事揭幕打氣。八強學校附近的三哥分店更加變為該校的主題應援店。店內除了設有多個打卡位外，更印有不同學校的打氣口號。

顧客於8間精英應援主題店惠顧「三哥 x adidas 精英賽打氣套餐」，即可抽取球員小卡！如果想另外帶走限量特別版「三哥 x adidas精英菲林相機」，只須於任何英應援主題店堂食惠顧打氣套餐，並消費滿150元，即可換領菲林相機。2月23日起，於adidas啟德零售館分店購買任何兩件或以上產品，亦即可獲得限量版菲林相機。