深圳好去處︱2-3月必睇展覽 免費化石展/建築雙年展/國家級古瓷器

今年初春，深圳藝文界迎來多場重磅盛事。無論是歷史迷、建築控還是器物愛好者，2 月至 3 月的深圳展覽絕對能讓你滿載而歸。即睇詳情！

甘肅·臨夏·和政古動物化石主題特展 甘肅臨夏和政地區作為「東方化石寶庫」，其地理位置處於青藏高原與黃土高原的交匯地帶，蘊藏豐富古生物化石。本次展覽帶領觀眾深入這一全球新生代晚期化石的密集產地，近距離觀摩數量龐大且保存極為完整的古生物遺存。 展內聚焦於多項「世界之最」，包括尺寸令人震懾、目前世界上發現最大的鬣狗頭骨化石，以及歷史可追溯至 650 萬年前、比現有紀錄更為久遠的世界最古老鴕鳥蛋化石。此外，長達 0.73 米、堪稱「世界上最長馬臉」的頭骨化石，呈現了馬科動物「三趾馬」演變成現代馬的演化關鍵。

展覽日期：即日起至4月12日 開館時間：周二至周日 10:00 - 18:00 (17:30停止入場) 展覽地點：深圳美術館3層8號展廳 交通方式：地鐵4/6號線紅山站A1出口 門票費用：免費，進館前需掃碼登記

第十屆深港城市\建築雙城雙年展 兩年一度的建築設計盛事「深雙展」，今年踏入20周年，正式揭開序幕！本屆展覽規模宏大，匯聚全球21個國家及地區、數百位藝術家的逾400組作品，於展場構築出一場融合建築美學、前沿科學與當代藝術的城市盛宴。對於建築迷、藝術愛好者以至城市文化探索者而言，除了是一場視覺饗宴外，亦是一次對生活空間的深度反思。 今次展場最大亮點莫過於由百多座電話亭組成的「記憶劇場」。這些電話亭錯落有致地分布在主幹道與走廊空間，每座亭均承載著一段獨特的城市故事，邀請觀眾在拿起聽筒的瞬間，沉浸於不同時空的集體記憶中。展覽同時延續了深雙展一貫的風格，深度探索從當下到未來的城市構思。現場展出大量精密的建築模型與案例範本，更透過各種天馬行空的社會圖景，勾勒出未來都市的多元可能性。更有科技與藝術的跨界合作，包括「沉浸式科技藝術劇場」，觀眾能體驗虛擬實境中的「火星漫步」，更可與智能機器狗進行互動，親身感受科技如何重塑人與環境的關係。

展覽日期：即日起至3月 開館時間：周二至周日 10:00 - 18:00，周一閉館 展覽地點：深圳人才公園(主場館)/河套科創中心 交通方式：(主場館)13號線人才公園站B1出口，出站即達主入口/(河套科創中心)福田保稅區红花路1號 門票費用：免費免預約

珍瓷萃美：中國古代瓷器藝術特展 國家博物館與南山博物館聯手推出重量級展覽！精選133件(套)館藏珍品，帶領觀眾深入探索瓷器從樸素走向繁華的演進歷程。本次展覽以「人間·青白」、「窯變·霽霞」及「凝粹·多彩」三大單元為核心，梳理中國古代瓷器的美學脈絡，從早期對溫潤如玉質感的極致追求，到後期對各類材質的高度模仿，展現了匠人們跨越千年的造物智慧。場內亮點展品包括線條優雅的「官窯灰青釉膽式瓶」、色澤深邃穩重的「祭藍釉梅瓶」，以及工藝精湛的「青花海獸紋碗」等珍貴藏品，感受中國傳統美學的高度。

展覽日期：即日起至5月5日 開館時間：周二至周日09:00 – 17:00，周一閉館 展覽地點：南山博物館二層三號展廳 交通方式：地鐵1號線或12號線桃園站 B 出口，步行5分鐘。 門票費用：免費免預約