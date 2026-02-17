乾燥肌保養2026｜急救乾燥肌！初春護膚 保濕面霜+精華好物推介

保濕要從根源修復屏障！不只是表層的滋潤，要強化肌膚底層免疫力，就要靠山茶花精萃賦活肌底。資生堂的「ULTIMUNE 皇牌全盛精華」，正是將「賦活」推向極致的經典。匯萃品牌深耕超過30年的肌膚免疫力科研成果，加入專利成分「日本發酵山茶花精萃」，將修護能量提升至全新境界，精準激活對抗歲月，為肌膚構築起一道堅實的防禦屏障。

MALIN+GOETZ 全方位保濕修護霜不同於市面上質感厚重的乳霜，它蘊含 17 種高效植物成分與天然乳木果油。其「霜轉油」質地，輕盈透氣之餘帶來深層滋養，接觸體溫瞬間有如奶油般化開，無論是在乾燥的冷氣房，還是換季天氣，都能為缺水部位提供長效滋潤與舒適。全方位保濕修護霜更專為日常使用與外出便攜而設，鋁製軟管包裝，乾淨不沾手！可應對一切乾燥，不論唇乾、雙手爆拆、膝蓋粗糙，易於疊擦，能自然融入日常護膚保養，常被忽略的乾燥部位都能一一得到呵護！

AHC皇牌B5 智慧保濕系列

是次系列利用維他命B5的卓越修護力，配合精準的微導技術，讓保濕不再停留在表層，而是真正進入肌底！肌膚容易因為熬夜、換季或長期處於空調房而變得脆弱，AHC瞬效保濕B5微導玻尿酸精華，質地輕盈且極具滲透力，一抹開就能感受到水分注入。除了極致的補水功效，這款精華更兼具強大的舒緩功能，針對乾燥引起的敏弱與泛紅，能提供溫和的安撫。其獨家的微導技術確保玻尿酸精準釋放，讓肌膚在秒速間回復水潤光澤。

補水之後更重要是鎖水， AHC瞬效保濕B5微導活膚霜，觸感如絲絨般柔滑，無負擔感，為肌膚注滿澎彈水分。它不僅延續了 B5 系列的修護基因，更進一步幫助肌膚維持緊致與嫩滑的觸感。減淡因為乾燥而顯現的細紋，展現出充滿彈性的健康光采。