2026生肖運程｜李應聰師傅預測：馬戒高調 羊有助力 猴感孤單

李應聰師傅根據古人太歲詩，預測赤馬年十二生肖運程，他指生肖屬馬人士今年「犯太歲」，避免高調保平安；生肖屬羊有大貴人助力，可惜受「晦氣煞」干擾，收穫只有五六成；生肖屬猴朋友要留意家人健康，且受流年影響常感孤單；建議多出席朋友聚會。

生肖馬（值太歲/本命年）：整體不差，但要低調處理人事 屬馬的朋友在丙午赤馬年屬於「值太歲」(坊間亦常稱「犯太歲」的一種)。不過值太歲並不等於一定走下坡，反而今年有「將星」拱照命宮，代表做事有氣勢、有能力發揮，整體運勢其實偏向平穩，甚至可說不差，理應「可論太平」。 然而，今年同時受「官符、伏尸」等星影響，容易出現一些小是非、小官非，或人事上的不和與誤會。也因此運勢呈現「吉中見失和」的格局：大方向尚可，但人際關係是關鍵風險點。建議屬馬的朋友今年凡事低調、少出鋒頭，說話做事留餘地，特別是在職場與合作關係上更要謹慎，避免因一時高調而引發不必要的衝突。

出生年份：1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014



生肖羊（六合太歲）：人緣有助力，但收穫感可能「打折」 屬羊的朋友在丙午年屬「午未六合」，一般來說是有利人緣與人際關係的流年。本來今年有「太陽星」加持，太陽主光明與提攜，通常象徵有機會被看見、被賞識，也較有升遷與貴人助力的意味。 但可惜的是，今年太陽同時受到「晦氣煞」干擾。晦氣帶灰暗感，與太陽相合時，往往令太陽的力量「減半」，於是就形成「折半福星、事牽強」的狀態：表面看似不差，但很多事情做起來會覺得差一點、卡一點，或明明付出不少，回報卻只算剛剛好。

幸好對宮有「紫微」照拱，紫微象徵大貴人，因此整體仍不算差，只是今年可能出十成力，收穫只有五、六成的感覺。建議屬羊的朋友把目標訂得更務實，步步為營，靠穩定累積來贏，不必急於求成。 出生年份：1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015



生肖猴：情緒較孤單，亦要留意長輩健康與白事訊號 屬猴的朋友今年受到「孤辰、喪門、弔客」等星影響，運勢重點不在發展速度，而在「身心狀態與家宅健康」。孤辰主內心孤獨、容易鑽牛角尖，會覺得心事不易被理解，情緒也較容易悶在心裏。 同時，喪門、弔客等星也提示要特別留心白事、探病、家中長輩健康等情況。若家中長輩本身身體已較弱，建議年初就安排檢查，及早發現、及早處理，並多花時間關心陪伴。 雖然仍有「天解」星帶來一定的化解力量，但面對「白虎、災喪」等煞氣，仍不宜掉以輕心。屬猴的朋友今年出行與駕駛方面也要格外謹慎，避免疲勞駕駛與高風險行程。情緒上則建議多主動約朋友見面、吃飯聊天，不要讓自己長期處於封閉狀態，才能把「孤」的力量減到最低。

出生年份：1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016

