2026生肖運程｜李應聰師傅：雞人財旺 狗有血光 豬小破財

李應聰師傅根據古人太歲詩，預測赤馬年十二生肖運程，生肖屬雞可就丁財兩旺，打工一族更有機會升職；肖狗人士小心血光之災，盡量避免高危活動與遠行；屬豬人士流吉中藏凶，免高風險投資，還有小人暗箭。

生肖雞(刑太歲)：桃花、人緣與事業皆旺，可放心衝刺

屬雞的朋友今年屬「午酉刑」(刑太歲)。不少人聽到刑太歲就擔心不順，但從今年的格局來看，屬雞反而是相當亮眼的一組。

今年有「太陰」助命，太陰是女性貴人星，代表容易得到女性上司、女性客戶或女性長輩的支持與照顧；再加上「紅鸞、天喜」同臨，喜慶與桃花運特別旺。單身者可多出席聚會、拓展社交圈，較易遇到合適對象；感情穩定者亦有機會談婚論嫁、把關係推進到下一步。

此外還有「龍德、紫微」等大吉星匯聚，對工作發展尤其有利：打工族較易獲得肯定、升職加薪；自僱或創業者也較易打響名聲、提升能見度。雖然同時有「勾絞」這類凶煞，象徵一些糾纏、阻滯或人事小麻煩，但在眾多吉星護持下，其破壞力有限。整體而言，屬雞今年可更積極進取，把握機會向前衝。