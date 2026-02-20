2026生肖運程｜李應聰師傅：雞人財旺 狗有血光 豬小破財

李應聰師傅根據古人太歲詩，預測赤馬年十二生肖運程，生肖屬雞可就丁財兩旺，打工一族更有機會升職；肖狗人士小心血光之災，盡量避免高危活動與遠行；屬豬人士流吉中藏凶，免高風險投資，還有小人暗箭。
生肖雞(刑太歲)：桃花、人緣與事業皆旺，可放心衝刺
屬雞的朋友今年屬「午酉刑」(刑太歲)。不少人聽到刑太歲就擔心不順，但從今年的格局來看，屬雞反而是相當亮眼的一組。
今年有「太陰」助命，太陰是女性貴人星，代表容易得到女性上司、女性客戶或女性長輩的支持與照顧；再加上「紅鸞、天喜」同臨，喜慶與桃花運特別旺。單身者可多出席聚會、拓展社交圈，較易遇到合適對象；感情穩定者亦有機會談婚論嫁、把關係推進到下一步。
此外還有「龍德、紫微」等大吉星匯聚，對工作發展尤其有利：打工族較易獲得肯定、升職加薪；自僱或創業者也較易打響名聲、提升能見度。雖然同時有「勾絞」這類凶煞，象徵一些糾纏、阻滯或人事小麻煩，但在眾多吉星護持下，其破壞力有限。整體而言，屬雞今年可更積極進取，把握機會向前衝。
出生年份：1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017
生肖狗(三合太歲但凶星偏多)：慎防意外流血，避免高危活動與高風險旅行
屬狗的朋友在丙午年屬「寅午戌三合」格局，一般來說三合偏吉，但今年的特點是凶星分佈較重，三合並未能把煞氣化開，反而形成「凶多於吉」的提醒。
今年特別要留意「五鬼披頭」等星，這類星曜容易牽涉流血、受傷或突發意外，因此不建議參與高危與刺激性活動，例如騎馬、滑雪、攀石、跳傘、激流等，能避則避，避免因一時貪玩而招致意外。再加上「月煞正冲」的影響，突發狀況的風險也較高，更需要提高安全意識。
即使有「解神」出現，其助力似乎也有限，因此今年更要靠自己謹慎行事。出行方面建議減少長途奔波或冒險式旅行；若要旅行，宜選擇治安佳、醫療配套完善的地區，盡量避開混亂或風險高的地方，把不穩定因素降到最低。
出生年份：1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018
生肖豬：小破財較多，但事業有光，愈做愈順
屬豬的朋友今年的主題是「花錢機會多、但發展道路會打開」。太歲詩提到「月德難保小破財」，意味著今年容易有額外支出、破小財，可能是生活開銷增加、家中支出變多，或投資上有一些小損耗。因此在理財與投資方面要走保守路線，不宜過分進取或高槓桿操作。
好的一面是今年有「太陽」相隨，太陽屬大吉星，能提升整體運勢的光亮度，令小人與煞氣難以發揮。對打工族而言，這也代表有較佳的表現與被看見機會，升職加薪的希望較高。
此外，雖有「劫煞」等小人星，可能出現背後是非或暗中挑戰，但太歲詩也指出這些「眾友見好敗」，意思是小人往往難以得逞，甚至容易反噬自身。整體屬於「表面看似前路不明，其實愈走愈順」的格局。建議屬豬的朋友今年可以更大膽推進事業與計劃，不必太怕流言或阻力；唯一要守的底線，就是避免高風險投資與衝動花費，以免破財拖累整體成果。
出生年份：1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019