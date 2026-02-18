新店關注組｜本地罕見荔枝柴火燒烤日法料理 京都和牛懷石名店主理人設計菜單

最近銅鑼灣有間全新日法料理餐廳酒吧GYU+bar by Miyoshi引起食家注目，亮點在於廚房的窯爐用荔枝木燒烤把食物煙熏，令烤肉增添煙熏香氣。加上京都和牛懷石名店主理人設計菜單，炮製極致肉料理。

特製窯爐荔枝木煙熏 全球頂尖食府愛用原始炭火柴燒帶出獨門風格的料理，這股祟尚自然的烹飪風潮引進這間餐廳之中。餐廳斥資引入特製窯爐，採用荔枝木燃燒，經過約30 分鐘的燃燒之後，煉成高達500多度的焰紅柴火，再由廚師移至烤爐，用來烤製食物。專業木商預先將每塊荔枝木切割成指定尺寸（10.5 吋 x 2.5 吋），讓廚師精準控制燃燒的溫度與煙熏的份量，令牛肉表面形成焦脆，內裡保持鮮嫩多汁，賦予肉品獨特誘人的香氣。

京都女主廚主理 餐廳誠邀京都傳奇和牛懷石名店 「にくの匠 三芳（Niku no Takumi Miyoshi）」 的主理人伊藤力親自設計菜單，又找來擁有法餐經驗的京都女主廚松田亞弓坐鎮。店名GYU（牛）搜羅世界各地優質牛種不同部位，吃盡西冷、肉眼、牛柳、後臀肉蓋、外橫膈膜、牛舌，按照各部位的特性量身打造專屬烹調方法。

必試招牌作三芳叉燒 招牌作必試伊藤力先生設計的「三芳叉燒」，用上油脂濃厚的澳洲A5和牛胸腹肉，先以日式甜鹹醬汁65度低溫慢煮 9 小時至纖維鬆軟入味，再用荔枝柴火炙烤上色，吸收了果木的熏香，蘸西班牙風味Romesco波椒醬，帶出清甜微辛。「柴燒和牛臀肉蓋」在柴火爐中使用「反覆翻轉與靜置」的技巧燒烤，油脂滴落柴火產生的回流煙熏，讓肉質結實的牛肉吸入木香。佐以直火焦化的甘甜菊苣、細滑的馬鈴薯泥，配上自製甜紅酒汁，帶出法式優雅。「柴燒和牛橫膈膜」以柴火高溫猛燒形成外層酥脆，內裡肉色粉嫩，配上阿根廷榛果格林莫拉塔醬，混合榛果、香草、檸檬皮的香氣。

部位如外橫膈膜，肉感柔軟肉味濃厚；和牛舌則軟嫩彈牙，充滿炭焙風味。無論Shabu Shabu、壽喜燒抑或Tataki，同樣充滿儀式感，帶來細膩極致的品牛盛宴。

柴燒海鮮料理 柴燒海鮮也一樣吸引，「龍蝦配南瓜馬鈴薯糰子」龍蝦鮮嫩伴以自家製意式糰子，配上法式海鮮龍蝦醬汁更顯濃郁；日法融合的「柴燒鮟鱇魚」，搭配以傳統禾稈草冷熏的三文魚子與法式空氣感白醬（Beurre Blanc Espuma），注入了新意。店內備有過百款紅白酒與清酒選擇，亦有多款特色調酒、以日本柚子、蜜柑，及其他時令水果調製的無酒精特飲，為豪邁奔放的煙火氣料理平衡解膩。

GYU+bar by Miyoshi 地址：銅鑼灣希慎道 33 號利園一期 4 樓 401 & 404 號舖 電話：2116 0593/ 5596 3580 營業時間： 星期日至四 11:30 - 15:30 (最後點菜14:30) ，18:00 - 23:00 (最後點菜22:00 ) 星期五、 星期六及公眾假期前夕 11:30 - 15:30 (最後點菜14:30) ，18:00 - 23:30 (最後點菜22:30)